Χάος στο ντέρμπι του Μασνού: Ρίψεις αντικειμένων και μπουνιές πριν τη συγχώνευση των δύο ομάδων

Το ιστορικό πρώτο ντέρμπι CD Μασνού – Αθλητικής Λέσχης Μασνού ξεκίνησε με ένταση, ωστόσο οι δύο σύλλογοι συζητούν για συγχώνευση.

Το πρώτο επίσημο ντέρμπι μεταξύ της CD Μασνού και της Αθλητικής Λέσχης Μασνού στην Τρίτη Καταλανική Κατηγορία χθες στο Δημοτικό Γήπεδο του Μασνού δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Αφού το ματς κατέληξε σε ρίψεις αντικειμένων, μαζικές συμπλοκές και διακοπή του αγώνα στο 42ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Το σκορ εκείνη τη στιγμή ήταν 2-3, με την Αθλητική Λέσχη Μασνού να έχει μόλις ανατρέψει το 2-1 των γηπεδούχων.

Els directius de la @FCF_CAT, a Yedda (Aràbia) fent-se la foto amb Louzán @rfef a càrrec del futbol espanyol, mentre a Catalunya... la vida segueix igual. Quina imatge tan vergonyosa entre CD Masnou i Masnou At, #3cat6. Al carrer sicilia a ningú li fa vergonya#futbolcat pic.twitter.com/G3fRJ977zv January 11, 2026

Το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν το πρώτο επίσημο ντέρμπι ανάμεσα στην CD Μασνού και την Αθλητική Λέσχη Μασνού, σε μια περίοδο έντασης λόγω της επικείμενης συγχώνευσης που συζητείται εδώ και αρκετούς μήνες. Η ένταση ήταν εμφανής από το πρώτο σφύριγμα, με τους θεατές να πετούν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, οδηγώντας σε μια πραγματική «μάχη» με μπουνιές που όλο και κλιμακωνόταν. Ο διαιτητής δεν είχε άλλη επιλογή και διέκοψε το παιχνίδι άμεσα στο 42ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.

Η CD Μασνού εξέδωσε άμεσα επίσημη ανακοίνωση, καταδικάζοντας τα γεγονότα. Η διοίκηση τόνισε ότι οι επιθέσεις, οι ρίψεις αντικειμένων και η εισβολή στο γήπεδο δεν αντιπροσωπεύουν ούτε τον σύλλογο ούτε τις αξίες που πρεσβεύουν οι δύο ομάδες. Ωστόσο, η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Στα σχόλια μάλιστα έκαναν λόγο για χρόνια προβλήματα στη διοίκηση, κακοδιαχείριση των εγκαταστάσεων, και προσπάθειες να «λευκάνει» τον αντίπαλο εις βάρος της CD Μασνού.

Αμφότεροι οι δύο σύλλογοι ανακοίνωσαν το μεγάλο σχέδιο συγχώνευσης, μετά από μήνες συνομιλιών και κοινής εργασίας. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος σύλλογος, που θα διατηρεί την ταυτότητα, την ιστορία και τη μνήμη και των δύο ομάδων και θα ενισχύσει το ποδόσφαιρο στην κοινότητα του Μασνού. Η CD Μασνού (ιδρύθηκε το 1920) και η Αθλητική Λέσχη Μασνού (1967) έχουν διαγράψει ξεχωριστές πορείες, εκπαιδεύοντας γενιές παικτών και παικτριών, και τώρα προχωρούν μαζί σε μία κοινή διοίκηση με έμφαση στη διαφάνεια και τη συμμετοχή των μελών. Η τελική απόφαση θα ληφθεί στις γενικές συνελεύσεις των δύο συλλόγων, με την ενεργή συμμετοχή των μελών.