Τα γκολ στο Αγρίνιο και η ευκαιρία για αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας!

Η αγωνιστική δράση στη Super League επιστρέφει για πρώτη φορά μέσα στο 2026 με 3 πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Η αυλαία ανοίγει στη Νίκαια με την Κηφισιά να υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet.

Οι γηπεδούχοι είδαν 2 από τους καλύτερούς τους παίκτες στο πρώτο μισό, τον Τεττέη και τον Παντελίδη, να αποχωρούν για τον Παναθηναϊκό και ο Λέτο καλείται να βρει νέες λύσεις. Προέρχεται βέβαια από μία σπουδαία πρόκριση στο Κύπελλο απέναντι στον Βόλο (1-0) και έτσι την Τετάρτη αντιμετωπίζει για τα προημιτελικά εκτός έδρας τον Λεβαδειακό. Από την άλλη η AEL Novibet ψάχνει μία αντίδραση μέσα στο 2026. Αγνοεί τη νίκη εδώ επτά αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο, ελπίζει στη σωτηρία. Μετά από τη διακοπή και σε ένα παιχνίδι με βαθμολογικό ενδιαφέρον για αμφότερες, το Under 2.5 Γκολ βρίσκεται σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

O πρωταθλητής Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρόμητου, σε μία δύσκολη αναμέτρηση. Οι Περιστεριώτες είναι σαφώς πιο κουρασμένοι καθώς την Τρίτη (06/01) αγωνίστηκαν απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τοΚύπελλο, όπου γνώρισαν τον αποκλεισμό στα πέναλτι (5-4). Το 1-1 της κανονικής διάρκειας μπορεί να τους αφήνει ικανοποιημένους με βάση την εικόνα που είχαν στο ματς. Πλέον το σύνολο του Κέρκεζ στρέφει όλη την προσοχή του στη Super League καθώς οι 13 βαθμοί μετά από 15 αγωνιστικές δεν είναι ένας ικανοποιητικός απολογισμός.

Από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στο Περιστέρι με ανεβασμένη ψυχολογία καθώς την προηγούμενη εβδομάδα κατέκτησαν και το Σούπερ Καπ Ελλάδας στην Κρήτη. Σε έναν τελικό απέναντι στον ΟΦΗ με ένταση και μονομαχίες, δεν προέκυψε νικητής στα 90 λεπτά αλλά στην παράταση οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτεροι και πέτυχαν 3 τέρματα. Στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά (1-1), ο Ολυμπιακός «έπεσε» στη 2η θέση της βαθμολογίας και στο -1 από την ΑΕΚ. Αμυντικά δείχνει καλό πρόσωπο.

σε απόδοση 1.61 στη Novibet.

Τέλος ο Παναιτωλικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο τον ΠΑΟΚ. Ο Τίτορμος παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη για το Κύπελλο την Τρίτη (06/01), ηττήθηκε με 2-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ρίχνει μεγαλύτερο βάρος στο πρωτάθλημα, εκεί όπου βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας και στο -8 από την πρώτη οκτάδα. Στην αντίπερα όχθη ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον 21χρονο τερματοφύλακα Μοναστηρλή, πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου αποκλείοντας με 5-4 στα πέναλτι τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχασε αρκετές ευκαιρίες, ο Μοναστηρλής, που βρέθηκε λόγω απουσιών στην ενδεκάδα, απέκρουσε το πέναλτι του Καραμάνη και έστειλε την ομάδα του στους «8». Εκεί ακολουθεί την Τετάρτη (14/01) το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτό που προέχει είναι το ματς του πρωταθλήματος όμως καθώς οι «ασπρόμαυροι» δεν θέλουν να χάσουν την επαφή τους με την κορυφή. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Αγρίνιο είναι σε απόδοση 2.07 στη Novibet.

