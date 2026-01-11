Stoiximan Super League: Πάθος, γκολ και μομέντουμ στο Άρης – ΑΕΚ, με αύρα Τεττέη ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ανάλυση και προγνωστικά για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

To πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής (11/1), όπου ξεχωρίζει το Άρης - ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19:30).

Σεζόν με διαρκή σκαμπανεβάσματα και ακραίες αλλαγές αγωνιστικής συμπεριφοράς διανύει ο Άρης. Τα τελευταία δείγματα στο χορτάρι είναι πάντως ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Η ομάδα του Χιμένεθ προσπαθεί να χτίσει μομέντουμ μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, την εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα και το 2-0 κόντρα στον Παναιτωλικό για το Κύπελλο Ελλάδας. Ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς ο Άρης, που βλέπει παίκτες να επιστρέφουν σταδιακά, ενώ είναι πολύ δραστήριος στο μεταγραφικό παζάρι. Με 5Ν-5Ι-5Η έχει απόλυτη ισορροπία στα αποτελέσματα του μετά τις πρώτες 15 αγωνιστικές. Έχει και εμφανές πρόβλημα εκτελεστικά, με μόλις 13 γκολ ενεργητικό. Η μάχη για την 5η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι σκληρή, με τον Άρη να ψάχνει ένα μεγάλο σερί θετικών αποτελεσμάτων για να αποκτήσει προβάδισμα.

Η ΑΕΚ είχε ένα εκπληκτικό δίμηνο από τα τέλη Οκτώβρη μέχρι και τα τέλη Δεκέμβρη. Διάστημα στο οποίο έτρεξε ένα αήττητο 13 αγώνων σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρώπη με απολογισμό μια ισοπαλία και 12 νίκες, εκ των οποίων οι 10 σερί στα ισάριθμα τελευταία! Σκαρφάλωσε στην κορυφή της Stoiximan Super League, στο +1 από τον Ολυμπιακό και το +2 από τον ΠΑΟΚ, ενώ προκρίθηκε ως 3η από τη League Phase του Conference League. Πολύ σημαντική η ενίσχυση στη γραμμή κρούσης με την απόκτηση του Ούγγρου φορ Βάργκα, πήρε και τον 20χρονο Βούλγαρο διεθνή στόπερ Γκεοργκίεφ. Το μεταγραφικό πάρε - δώσε είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο προέχει για την ΑΕΚ το 90λεπτο με τον Άρη και το τρίποντο που θα την διατηρήσει επικεφαλής στην κούρσα του τίτλου.

Παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, πλούσιο background και ενδεχομένως κομβικό για τις αξιώσεις των δύο ομάδων στο υπόλοιπο της σεζόν. Ο Άρης έχει μπροστά του ένα ματς - πρόκληση και διάθεση «επιστροφής». Η ΑΕΚ έμοιαζε ασταματητη μέχρι τη διακοπή, είναι ενισχυμένη μεταγραφικά και θέλει να διατηρήσει το μομέντουμ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (21:00). Σε περίεργη φάση οι «πράσινοι», που αναζητούν κίνητρο στο πρωτάθλημα, προσδοκίες για την κατάκτηση του Κυπέλλου και μια αξιομνημόνευτη πορεία στο Europa League. Υπό αυτό το πρίσμα εμφανίζονται και ιδιαίτερα δραστήριοι στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Έχουν ήδη αποκτηθεί ο γκολκίπερ Τσάβες και ο χαφ Κοντούρης, πωλήθηκε ο Τετέ, αποχώρησε ο Μαξ. Με τον Παναθηναϊκό να είναι στην αγορά για έναν ακόμη μέσο, αριστερό μπακ και τον εξτρέμ Σαντίνο Αντίνο.

Ουραγός της βαθμολογίας, στο -7 από την σωτηρία και με πολλά προβλήματα στο χορτάρι ο Πανσερραϊκός, καλείται να πετύχει ένα μικρό θαύμα στο δεύτερο μισό της σεζόν για να κερδίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Με ρεκόρ 1Ν-2Ι-12Η και γκολ... 7-37, η κατάσταση μοιάζει μη αναστρέψιμη, ωστόσο η ομάδα των Σερρών θα δώσει τη μάχη της. Δύσκολα θα πάρει κάτι στη Λεωφόρο, έστω κι αν θα αγωνιστεί δίχως την παραμικρή πίεση.

Προϋποθέσεις κόντρας δεν προκύπτουν και ο Παναθηναϊκός μπορεί σχετικά εύκολα να φτάσει στο ζητούμενο.

