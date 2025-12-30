Ο Ινφαντίνο επαναφέρει τον «νόμο Βενγκέρ» που θα φέρει επανάσταση στο οφσάιντ

Ο πρόεδρος της FIFA τόνισε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνόδου Αθλητισμού στο Ντουμπάι πως τάσσεται υπέρ της συγκεκριμένης ιδέας.

Ξανά στο προσκήνιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έρχεται ο «νόμος Βενγκέρ» που αφορά αλλαγή στον κανονισμό του οφσαίντ, όπως τον ξέρουμε τόσα χρόνια.

Ο Αλσατός πρώην τεχνικός έχει προτείνει μια αρκετά ενδιαφέρουσα αλλά και παράλληλα ριζική αλλαγή, που αν τεθεί σε εφαρμογή θα αλλάξει το ποδόσφαιρο, όπως το ξέρουμε. Και πλέον, έχει την ανοιχτή υποστήριξη του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Τι είναι ο νόμος Βενγκέρ;

Ο λεγόμενος «νόμος Βενγκέρ» είναι μια πρόταση αλλαγής του κανονισμού του οφσάιντ που πρότεινε ο Αρσέν Βενγκέρ, νυν επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA. Στην παρούσα φάση, ένας παίκτης είναι σε θέση οφσάιντ αν οποιοδήποτε μέρος του σώματός του που μπορεί να σκοράρει βρίσκεται πιο πιο μπροστά, τόσο την μπάλα, όσο και τον προτελευταίο αμυνόμενο.

Η πρόταση Βενγκέρ ωστόσο αλλάζει άρδην τον κανονισμό, καθώς ένας ποδοσφαιριστής θα θεωρείται καλυπτόμενος αν οποιοδήποτε μέρος του σώματός του που μπορεί να σκοράρει βρίσκεται στην ίδια ευθεία ή πίσω από τον προτελευταίο αμυντικό. Με απλά λόγια, πρέπει ολόκληρο το σώμα του ποδοσφαιριστή να βρίσκεται εκτεθειμένο για να θεωρηθεί πως βρίσκεται σε θέση οφσάιντ.

Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται πως θα ευνοηθεί το επιθετικό παιχνίδι με περισσότερα γκολ, ενώ θα καταστήσει τον κανονισμό πιο «εύπεπτο» προς τους θεατές.

Η στήριξη Ινφαντίνο

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ινφαντίνο που βρέθηκε στο Ντουμπάι για την Παγκόσμια Σύνοδο Αθλητισμού, μίλησε ανοιχτά, τονίζοντας πως τάσσεται υπέρ αυτής της ιδέας, αφού θέλει το ποδόσφαιρο να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό και επιθετικό.

«Συνεχίζουμε να εξετάζουμε τους κανόνες, αναρωτώμενοι πώς μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι πιο επιθετικό, πιο ελκυστικό.

Ας εξετάσουμε τον κανόνα του οφσάιντ, ο οποίος έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών και απαιτεί ο επιτιθέμενος να βρίσκεται πίσω από τον αμυντικό, στην ίδια ευθεία με αυτόν: ίσως στο μέλλον, θα πρέπει να βρίσκεται εντελώς μπροστά του για να βρίσκεται σε θέση οφσάιντ», δήλωσε χαρακτηριστικά.