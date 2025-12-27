Πένθος και σοκ στην ΑΕ Ηρακλείου, ομάδα του αγωνίζεται στην Α' ΕΠΣΑ, καθώς έφυγε από τη ζωή απρόσμενα ο 18χρονος Βελισσάριος Ζαφειρούλης.

Ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου μετά από ένα από σοβαρό τροχαίο έφυγε από την ζωή. Ο νεαρός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και δυστυχώς κατέληξε το πρωί του Σαββάτου. Η ανακοίνωση της ΑΕ Ηρακλείου:

Δεύτερη μέρα μετά τη Γέννηση του Θεανθρώπου και η ημερομηνία αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όλων μας! Των συμπαικτών σου, της Διοίκησης των Προπονητών σου αλλά και όλου του κόσμου που είχε την τύχη να σε γνωρίσει, να σε καμαρώσει και να χαρεί ένα αληθινό διαμάντι σαν εσένα. Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας! Καλό Παράδεισο Βελισσάριε μας!!! Καλή Δύναμη και καλό κουράγιο στην υπέροχη οικογένειά σου!

Το Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.