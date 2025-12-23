Η ακατανόητη αποβολή της χρονιάς: Διαιτητής «έκλεισε» ποδοσφαιριστή και του έδειξε κόκκινη επειδή έπεσε πάνω του (vid)

Η αποβολή παίκτη της Τσεντέιρα διεκδικεί επάξια το… όσκαρ της πιο ακατανόητης διαιτητικής απόφασης για το 2025.

Στις… καθυστερήσεις του 2025, ένας διαιτητής στο περιφερειακό πρωτάθλημα της Γαλικίας αποφάσισε να δείξει μία κόκκινη κάρτα που μόνο ως ακατανόητη μπορεί να χαρακτηριστεί. Μόνο έτσι μπορεί να σχολιάσει κανείς την απόφασή του να αποβάλει άνευ λόγου και αιτίας ποδοσφαιριστή της Τσεντέιρα.

Ο αγώνας της τοπικής ομάδας με την Περλίο βρισκόταν σε εξέλιξη, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν κόρνερ από την αριστερή πλευρά της επίθεσής τους. Η εκτέλεση έγινε συρτά προς το ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί όπου ένας παίκτης που ερχόταν από πίσω ετοιμαζόταν να σουτάρει.

Ωστόσο, ο διαιτητής της αναμέτρησης πήρε λανθασμένη θέση. Αντί να απομακρυνθεί από την πορεία της μπάλας, μπήκε σε αυτήν, κλείνοντας ουσιαστικά τον δρόμο του ποδοσφαιριστή που ετοιμαζόταν να εκτελέσει.

Ο παίκτης έπεσε πάνω του με δύναμη, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να βρεθεί στο έδαφος. Όταν σηκώθηκε, όμως, γύρισε προς τον ποδοσφαιριστή και του έδειξε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας άπαντες με το… στόμα ανοιχτό και να απορούν για την απίστευτη απόφασή του.