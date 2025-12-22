«Ξέσπασμα» Παναιτωλικού για διαιτησία Ζήκου: «Αλλοίωση αποτελέσματος, να διερευνηθεί άμεσα»

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε ο Παναιτωλικός μετά το ντέρμπι κορυφής της Β’ Εθνικής Γυναικών με τον Πύργο (0-1), καταγγέλλοντας τη διαιτησία του Μιχάλη Ζήκου και κάνοντας λόγο για αποφάσεις που προκάλεσαν αλλοίωση του αγώνα και προσβολή του αθλήματος.

Οι άνθρωποι της ομάδας κάνουν λόγο για αποφάσεις που αλλοίωσαν την εικόνα του αγώνα, με τον ρέφερι της ΕΠΣ Αχαΐας να αποβάλλει στο δεύτερο ημίχρονο τις Βάτσικα και Βρανά, αφήνοντας τον Παναιτωλικό με εννιά παίκτριες. Παράλληλα, δεν έλειψαν τα παράπονα και για τους βοηθούς του, οι οποίοι όπως τονίζεται υπέπεσαν σε αρκετά σοβαρά λάθη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ποδοσφαιρική αλητεία. Ο 𝝥𝝖𝝢𝝖𝝞𝝩𝝮𝝠𝝞𝝟𝝤𝝨 𝝘𝝫𝝨 καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και προκλητική διαιτησία στον αγώνα με τον ΠΑΣ Πύργος για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Γυναικών, η οποία οδήγησε σε ξεκάθαρη αλλοίωση του αποτελέσματος.

Ο διαιτητής Ζήκος και οι βοηθοί του Παλούμπης – Γαλάνης (Αχαΐας) με τις αποφάσεις τους έδωσαν αδιαμφισβήτητη εικόνα προειλημμένης απόφασης για την ανάδειξη του νικητή. Προκάλεσαν και προσέβαλαν το άθλημα, υπονόμευσαν την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και εξόργισαν τους εκατοντάδες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Απαιτούμε από τους αρμόδιους φορείς να διερευνήσουν άμεσα και σε βάθος τη συγκεκριμένη διαιτησία, αναζητώντας κάθε πιθανό λόγο που είχε για να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα του αγώνα.

Είναι απαράδεκτο ένας διαιτητής να ακυρώνει με τις αποφάσεις του την προσπάθεια αθλητριών και Σωματείων που αγωνίστηκαν με αξιοπρέπεια, ήθος και σεβασμό στο fair play.

Ας σεβαστούν όλοι τις προσπάθειες και τις θυσίες που κάνουν τα Σωματεία για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου Γυναικών, εφαρμόζοντας την ισονομία, ειδικά στον όμιλό μας όπου η άνοδος κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Κανένας διαιτητής, κανείς τρίτος, δεν δικαιούται να καθορίζει την εξέλιξη του πρωταθλήματος ούτε να επιλέγει τον πρωταθλητή».