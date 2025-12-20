Κολλημένος στην κορυφή πριν αλλάξει το έτος!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά για την 15η αγωνιστική της Super League, στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων για το 2025.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μία γεμάτη εμφάνιση στο Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Ηρακλή, του οποίου επικράτησαν με το εμφατικό 6-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ευκαιρίες σε παίκτες χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής και αυτοί των δικαίωσαν.

Ήδη από το πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε «καθαρίσει» το ματς έχοντας σκοράρει 4 γκολ με τους Γιαζίτσι (12’), Καλογερόπουλο (21’), Ροντινέι (40’) και Τσικίνιο (45’). Το δεύτερο μέρος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα αλλά οι Γιάρεμτσουκ (51’) και Ρέτσος (70’) έβαλαν τα ονόματα τους στη λίστα των σκόρερ.

Με αυτή του τη νίκη ο πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος τερμάτισε και στην πρώτη θέση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και περιμένει στα προημιτελικά τον νικητή του ΠΑΟΚ – Ατρόμητος.

Στο πρωτάθλημα, η εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) απέναντι στον Άρη, έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να μειώσει στον πόντο τη διαφορά από την κορυφή. Απέναντι στην Κηφισιά οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν αντίδραση και το Over 3.5 Γκολ προσφέρεται σε απόδοση 2.10 από τη Novibet.

Από τη στιγμή που ο Ελ Κααμπί απουσιάζει λόγω Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο Ταρέμι είναι το πιθανότερο να πάρει τη θέση του στην επίθεση. Ο Ιρανός επιθετικός έχει 6 γκολ σε 9 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το να σκοράρει πρώτος στο ματς είναι σε απόδοση 2.50 στη Novibet.

Από την άλλη η Κηφισιά μπορεί να προέρχεται από δύο σερί ισοπαλίες με Βόλο (1-1) και Αστέρα Aktor (0-0) όμως σε αμφότερα τα ματς έδειξε καλό πρόσωπο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ολοκληρώνει ένα άκρως επιτυχημένο 2025 και πηγαίνει χωρίς πίεση και άγχος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Με 17 βαθμούς βρίσκεται άλλωστε στην 8η θέση της βαθμολογίας και θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι της. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 2.20 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

