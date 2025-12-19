ΑΕΚ: Tέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League η Ένωση

Η απόδοση της Stoiximan για την κατάκτηση του Conference League από την Ένωση!

Το βράδυ της Πέμπτης (18/12) η ΑΕΚ προκρίθηκε απευθείας στους 16 του Conference League -που έχει μεγάλο χορηγό τη Stoiximan-, μετά από τεράστια ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα. Το σύνολο του Νίκολιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, αλλά με γκολ των Βίντα, Κουτέσα και Γιόβιτς έκανε το 3-2 ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στη League Phase της διοργάνωσης.

Η Ένωση που μέχρι το 98’ βρισκόταν εκτός 8άδας, κατάφερε να προκριθεί ως τρίτη, πίσω μόνο από το Στρασβούργο και τη Ρακόβ. Η μυθική βραδιά της ΑΕΚ και η απευθείας παρουσία της στους 16, είχε και άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση της Stoiximan για την κατάκτηση του Conference League από τον Δικέφαλο.

Στο 10.00 να κατακτήσει το Conference League η ΑΕΚ!

Στην ανανεωμένη από πλευρά ταυτότητας σελίδα της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας στην Ελλάδα, η απόδοση για την κατάκτηση του Conference League από την ΑΕΚ βρίσκεται σε απόδοση 10.00. Το πρώτο φαβορί είναι η Κρίσταλ Πάλας (4.00), ενώ ακολουθούν το Στρασβούργο (5.50) και η Ράγιο Βαγιεκάνο (8.00).

Στο 6.00 να φτάσει στον τελικό του Conference League η ΑΕΚ!

Η απόδοση του να φτάσει η Ένωση στον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στο γήπεδο της Λειψίας στις 27/05/2026, βρίσκεται στο 6.00.

