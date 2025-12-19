ΑΕΚ: Tέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League η Ένωση
Το βράδυ της Πέμπτης (18/12) η ΑΕΚ προκρίθηκε απευθείας στους 16 του Conference League -που έχει μεγάλο χορηγό τη Stoiximan-, μετά από τεράστια ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα. Το σύνολο του Νίκολιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, αλλά με γκολ των Βίντα, Κουτέσα και Γιόβιτς έκανε το 3-2 ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στη League Phase της διοργάνωσης.
5 Χριστουγεννιάτικα Δώρα* για σήμερα 19/12 από τη Stoiximan!
Η Ένωση που μέχρι το 98’ βρισκόταν εκτός 8άδας, κατάφερε να προκριθεί ως τρίτη, πίσω μόνο από το Στρασβούργο και τη Ρακόβ. Η μυθική βραδιά της ΑΕΚ και η απευθείας παρουσία της στους 16, είχε και άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση της Stoiximan για την κατάκτηση του Conference League από τον Δικέφαλο.
Στο 10.00 να κατακτήσει το Conference League η ΑΕΚ!
Στην ανανεωμένη από πλευρά ταυτότητας σελίδα της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας στην Ελλάδα, η απόδοση για την κατάκτηση του Conference League από την ΑΕΚ βρίσκεται σε απόδοση 10.00. Το πρώτο φαβορί είναι η Κρίσταλ Πάλας (4.00), ενώ ακολουθούν το Στρασβούργο (5.50) και η Ράγιο Βαγιεκάνο (8.00).
Στο 6.00 να φτάσει στον τελικό του Conference League η ΑΕΚ!
Η απόδοση του να φτάσει η Ένωση στον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στο γήπεδο της Λειψίας στις 27/05/2026, βρίσκεται στο 6.00.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.