Κλειδώνει την τετράδα και βλέπει… μακριά!

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετρώντας 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Το διπλό (2-1) στη Σαμσουνσπόρ για την προηγούμενη αγωνιστική της διοργάνωσης της έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και ψυχολογία για τη συνέχεια.

Οι «κιτρινόμαυροι» έπιασαν πολύ καλή απόδοση στο 2ο ημίχρονο και με σκόρερ τους Μαρίν (52’) και Κοϊτά (63’) έφτασαν σε μία σπουδαία ανατροπή. Τώρα υποδέχονται την Κραϊόβα ψάχνοντας άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Οι 10 βαθμοί που έχει συγκεντρώσει η ΑΕΚ της έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση της στην επόμενη φάση, η 4η θέση ήταν ένας εφικτός στόχος και θέλει να παραμείνει τουλάχιστον σε αυτή. Για να τα καταφέρει χρειάζεται τη νίκη και ο άσος είναι στο 1.49 στη Novibet.

Στο πρωτάθλημα μάλιστα η Ένωση προέρχεται από μία εμφατική νίκη με 5-0 στην έδρα του Παναιτωλικού και πλησίασε στον έναν βαθμό τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Το μεγάλο κέρδος για την ΑΕΚ, πέρα από τους τρεις βαθμούς, ήταν η εμφάνιση του Λιούμπισιτις ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του στη συνέχεια. Είναι βέβαια εκτός ευρωπαϊκής λίστας και έτσι θα βρεθούν άλλοι παίκτες στη θέση του.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ειδικά στην Ευρώπη έχει συχνότερη επαφή με τα δίχτυα, έχοντας σκοράρει ήδη 4 φορές. Το να βρει γκολ και απέναντι στην Κραϊόβα βρίσκεται σε απόδοση σε 2.88.

Από την άλλη η ρουμάνικη ομάδα την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 2-1 εντός έδρας από την Σπάρτα Πράγας και στην ουσία έμεινε εκτός της πρώτης οκτάδας. Με τους 7 βαθμούς που έχει μαζέψει δεν αποκλείεται να γνωρίσει και τον αποκλεισμό αν ηττηθεί από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για το πρωτάθλημα βέβαια επικράτησε την Κυριακή με 2-0 εκτός έδρας της Χέρμνασταντ και έμεινε ζωντανή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Δεν είναι βέβαια ομάδα που σκοράρει εύκολα ,ειδικά στην Ευρώπη και το No Goal προσφέρεται σε απόδοση 1.74 στη Novibet.

