Οι οπαδοί του Παναιγιάλειου μίλησαν στο Gazzetta για το πανό κατά του ναζισμού που σήκωσαν στο ματς με τη Ζάκυνθο και τη σημασία της ιστορικής μνήμης.

Στο ντέρμπι κορυφής του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής ανάμεσα σε Παναιγιάλειο και Ζάκυνθο, το αποτέλεσμα (2-2) πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Το σημαντικότερο μήνυμα ήρθε από την κερκίδα και τον κόσμο που βρέθηκε στο πέταλο. Εκείνη την ημέρα η εξέδρα έστειλε ένα δυνατό μήνυμα απέναντι στον ναζισμό και τη λήθη, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων με ένα κορεό.

Το πανό με την αναγραφή «Καλάβρυτα 13-12-1943» και το ξεκάθαρο σύμβολο της καταδίκης του ναζισμού είναι ένα από τα πολλά που έχουν εμφανιστεί στις εντός έδρας αναμετρήσεις του Παναιγιάλειου, με τον κόσμο της ομάδας του Αιγίου να παίρνει συχνά θέση απέναντι σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα όπως η χρήση όπλων στα γήπεδα και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Gazzetta μίλησε με τους οπαδούς για τις δράσεις που κάνουν έχοντας ως κοινή συνισταμένη την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο και τον σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής.

Τα τελευταία 11 χρόνια βρίσκονται σταθερά σε μια γωνιά του γηπέδου χωρίς να διαθέτουν επίσημη σελίδα ή τυπική οργανωτική δομή, δεν υπάρχει καμία ιεραρχία. Αποτελούνται από 38 άτομα, με βασικό στόχο το να περνούν καλά μεταξύ τους στο γήπεδο και να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο σε ένα υγιές περιβάλλον.

Φτιάχνουν πανό κυρίως με κοινωνικό περιεχόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτό που δημιούργησαν με αφορμή την πρόσφατη δολοφονία με οπαδικά κίνητρα που έγινε στη Χαλκίδα. Όπως αναφέρουν, όταν συμβαίνει κάτι που τους επηρεάζει άμεσα, δεν γίνεται να μην το εκφράσουν, δεν γίνεται να μείνουν αμέτοχοι. Παρότι μπορεί οι πολιτικές τους απόψεις να μην ταυτίζονται πάντα, υπάρχουν κοινές αξίες και σαφείς «κόκκινες γραμμές» σε θέματα που θεωρούν μη αποδεκτά.

Η έμπνευση για το πανό στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων ήρθε μετά το συμβάν στη Χαλκίδα, καθώς διαπίστωσαν ότι χρονικά συνέπιπτε με τη μαύρη επέτειο, στην οποία κάθε χρόνο κάνουν αναφορά. Πολλά από τα μέλη έχουν συγγενείς που έχασαν τη ζωή τους στην επιχείρηση των Ναζί, η οποία σημειώνουν ότι ήταν οργανωμένη και δεν έπληξε μόνο τη δική τους περιοχή. Αντίθετα, σκοτώθηκαν χιλιάδες άμαχοι και παιδιά από πολλές γύρω περιοχές, κάτι το οποίο συχνά δεν γνωρίζει ο κόσμος που δεν κατάγεται από τα μέρη αυτά. Ξεκαθάρισαν ότι δεν δέχονται οποιονδήποτε ενστερνίζεται ναζιστικές και φασιστικές απόψεις από τη στιγμή που «τα βουνά της περιοχής τους στάζουν ακόμα αίμα».

Μιλώντας στο Gazzetta οι οπαδοί του Παναιγιάλειου υπογράμμισαν ότι οι δράσεις τις οποίες κάνουν έχουν ως σκοπό το να αναδειχθεί η σημασία της μνήμης και της γνώσης της ιστορίας μας. Τιμούν τη μνήμη όσων χάθηκαν άδικα ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους «πιστεύω». Δίνουν μεγάλη σημασία και σε ζητήματα κουλτούρας, όπως η χρήση μαχαιριών και ναρκωτικών, τα οποία επίσης δεν αποδέχονται.

Για εκείνους, όλα αυτά αποτελούν μέρος των κοινών αξιών που τους ενώνουν ως ομάδα και τους κάνουν να απολαμβάνουν ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο.