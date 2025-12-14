«Ροζ» σκάνδαλο με πρωταγωνιστή στενό συνεργάτη του Κύρου Βασσάρα έχει ξεσπάσει στη Ρουμανία, ο οποίος φέρεται να αποτέλεσε το τρίτο πρόσωπο στη σχέση γυναίκας διαιτητή.

«Ροζ» σκάνδαλο μεταξύ διαιτητών συνταράσσει τις τελευταίες ημέρες το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας, προκαλώντας ισχυρό πονοκέφαλο στον Επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (CCA), Κύρο Βασσάρα! Σύμφωνα με το «Gazzetta Sporturilor», πρωταγωνιστής είναι ο πρώην ρέφερι και «δεξί χέρι» του Βασάρα, Φλόριν Τσιβουλέτ, ο οποίος κατηγορείται πως προσπάθησε να γίνει το τρίτο πρόσωπο στη σχέση της διαιτητή, Αλεξάντρα Ογκίτσα.

Τις παραπάνω καταγγελίες έφερε στο ως ο σύντροφος της Αλεξάντρα, Στέλιαν Ογκίτσα, ο οποίος τόνισε πως ο Τσιβουλέτ προσπάθησε να προκαλέσει τριγμούς ανάμεσα στο ζευγάρι προκειμένου να την προσελκύσει κοντά του. «Σε κάποια στιγμή έπαψε να υπάρχει κατανόηση μεταξύ μας. Άρχισα να ψάχνω, να κάνω έρευνα, να αγχώνομαι, να εξετάζω όλες τις πτυχές όσων συνέβαιναν, και συνειδητοποίησα ότι στόχος του ήταν να τη βγάλει από τη ζωή μου.

Είχαμε επίσης συζητήσεις. Με έφερνε συνεχώς σε δύσκολη θέση. Την ώρα που εγώ προσπαθούσα να συζητήσω με την Αλεξάνδρα, αντί να προτείνει επιχειρήματα για συμφιλίωση, έλεγε πράγματα που μας έφερναν σε αντιπαράθεση. Μου μίλησε άσχημα κατά πρόσωπο και μου παραδέχτηκε ότι η Αλεξάνδρα θα κατέληγε είτε με εκείνον είτε με εμένα.

Δεν άντεξα άλλο και πήγα στο σπίτι του. Τον κάλεσα στο τηλέφωνο και του είπα να βγει στην πόρτα/στην καγκελόπορτα για να μιλήσουμε. Ορκιζόταν ότι δεν είχε καμία σχέση μαζί της. Δεν ήθελε να βγει έξω, γιατί δεν ήταν ικανός να μου μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο, παρόλο που είχα πάει στο σπίτι του πολλές φορές και είχε έρθει κι εκείνος στο δικό μου.

Εμπιστεύομαι την Αλεξάνδρα και πιστεύω ότι δεν είχαν τίποτα μεταξύ τους όσο ήταν μαζί μου, όμως είμαι βέβαιη για τις προθέσεις του. Η αστυνομία δεν είχε λόγο να κάνει κάτι, γιατί τους το εξήγησα. Δεν πήγα εκεί με καμία πρόθεση να κάνω κάτι βίαιο. Πήγα μόνο για να του μιλήσω, αφού είχαμε συμφωνήσει τηλεφωνικά ότι θα συναντηθούμε στο σπίτι του. Στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και δεν ήθελε να βγει. Και φυσικά αυτό με απογοήτευσε και με εκνεύρισε, γεγονός που οδήγησε στη συζήτηση που είδατε» τόνισε ο Στέλιαν στη μαρτυρία του.

Το «δεξί χέρι» του Βασσάρα με ανάλογο παρελθόν

Ο Φλόριν Τσιβουλέτ χαρακτηρίζεται από τους Ρουμάνους ως στενός συνεργάτης του Κύρου Βασσάρα, ο οποίος ωστόσο δεν έχει κάποιον θεσμικό ρόλο στην CCA. Αντίθετα λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης του Βασάρα, ο οποίος του έχει αναθέσει να συντάσσει αναφορές για τους περισσότερους αγώνες της Liga 1, τις οποίες οφείλει να αποστέλλει αποκλειστικά στον επικεφαλής της CCA.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τσιβουλέτ εμπλέκεται σε ροζ σκάνδαλο. Πίσω στο 2000 άλλωστε είχε βρεθεί στο επίκεντρο του μεγαλύτερου σεξουαλικού σκανδάλου στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, όταν είχε οριστεί από τη Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FRF ως συνοδός της γαλλικής διαιτητικής ομάδας στον αγώνα Τσεαχλάουλ – Αούστρια Βιέννης, για το Κύπελλο Ιντερτότο της UEFA.

Γάλλος διαιτητής Στεφάν Μουλέν είχε καταγγείλει τότε ότι οι διοργανωτές είχαν φέρει τέσσερις «ελαφρώς ντυμένες» γυναίκες στο τραπέζι των διαιτητών το βράδυ πριν από τον αγώνα. Επιπλέον, ο Γερμανός παρατηρητής Χέρμαν Ζέλμπχερ ανέφερε στην έκθεση του αγώνα ότι η γηπεδούχος ομάδα, η οποία τότε διοικούνταν από τον Γκεόργκε Στεφάν, είχε επιδείξει «υπερβολική φιλοξενία».