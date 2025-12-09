Είδαμε μαζί το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης για το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta

Μια ακόμη ποδοσφαιρική Κυριακή, βλέποντας παρέα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta έκανε δυναμικό comeback, προσφέροντας στους φιλάθλους μια ξεχωριστή εμπειρία. Αυτή τη φορά, παρακολουθήσαμε όλοι μαζί το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης στην Τούμπα, σε ένα ματς γεμάτο γκολ και δράση, που ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 3-1.

Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού στις 19:00, όσοι βρέθηκαν στα καταστήματα ΟΠΑΠ μπήκαν στο κλίμα ντου ντέρμπι σκανάροντας το QR code. Έτσι συμμετείχαν σε live εμπειρίες, κληρώσεις και διεκδίκησαν μοναδικά δώρα.

💥⚽️ Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επέστρεψε για ακόμα μια Κυριακή για το ΠΑΟΚ - Άρης.



Μείνετε συντονισμένοι στο #gazzettagr και ζήστε ζωντανά τη δράση σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ! pic.twitter.com/pEkgQaOxYf — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 9, 2025

Ο Θανάσης Πασσάς υποδέχτηκε τους Άκη Γκιουλέκα, Γιώργο Γκιουλέκα και Κόνι Θεοδώρου, οι οποίοι σχολίασαν τις αναμετρήσεις της ημέρας, μοιράστηκαν στοιχηματικές προβλέψεις και παρουσίασαν τις super ενισχυμένες αποδόσεις που απογείωσαν τα κέρδη των παικτών.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μετέφεραν όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες πριν και μετά το ντέρμπι, ολοκληρώνοντας την εμπειρία με πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη.

Ζήσε κι εσύ την live εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta και δώσε νέο νόημα στις ποδοσφαιρικές σου Κυριακές!