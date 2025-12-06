Απίστευτο σκηνικό στην Ινδία: Παίκτης αποβλήθηκε εξαιτίας του εσωρούχου του! (vid)

Ο Ίκερ Γκουαροτσένα που αγωνίζεται στην Ινδία για λογαριασμό της Γκόα, αποβλήθηκε πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας εξαιτίας του χρώματος του εσωρούχου του.

Την Πέμπτη (06/12) πραγματοποιήθηκαν οι ημιτελικοί του Σούπερ Καπ Ινδίας, με την αναμέτρηση της Γκόα εναντίον της Μουμπάι Σίτι να είναι εκείνη που να ξεχωρίζει, όχι όμως για λόγους αγωνιστικούς.

Το highlight του αγώνα ήρθε λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, την ώρα που και οι δύο ομάδες βρίσκονταν στο τούνελ και περίμεναν για να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Ξαφνικά ξέσπασε μία διαμάχη ανάμεσα στον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης και τον αρχηγό της Γκόα, Ίκερ Γκουαροτσένα, εξαιτίας του χρώματος του εσωρούχου του.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαιτητής Πράτικ Μόνταλ παρατήρησε ότι ο Βάσκος επιθετικός φορούσε εσώρουχα σε χρώμα που δεν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Μια μικρή, φαινομενικά λεπτομέρεια, που όμως στοίχισε τον αγώνα για τον Γκουαροτσένα.

Αυτό συνέβη διότι ο Μοντάλ διέταξε τον αρχηγό της Γκόα να αλλάξει εσώρουχα, με τον ίδιο να αρνείται και να προσπαθεί να πείσει τον αξιωματούχο ότι όλα είναι νόμιμα. Εκείνος με την σειρά του εξέλαβε το «ξέσπασμα» αυτό του ποδοσφαιριστή ως εντονη διαμαρτυρία, με αποτέλεσμα να του δώσει απευθείας κόκκινη κάρτα, αποκλείοντας τον έτσι από το να αγωνιστεί.

In India, FC Goa captain Guarrotxena received a red card before the kickoff of the Super Cup semifinal for wearing underwear of the wrong color. pic.twitter.com/w5740lbIQn — Total Football (@TotalFootbol) December 5, 2025

Δεδομένου ότι η αποβολή έγινε πριν από την έναρξη, η Γκόα κατάφερε να αντικαταστήσει τον Γκουαροτσένα με τον Χαβιέ Σιβέριο και να κρατήσει έντεκα παίκτες στο γήπεδο. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού πέρασε στον Μπόρχα Χερέρα, ο οποίος ήταν ακόμα σοκαρισμένος από αυτό που είχε συμβεί, λέγοντας πως: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο στη ζωή μου».

Από την άλλη και ο προπονητής της ομάδας, Μανόλο Μάρκες, δεν μπορούσε να πιστέψει το τι πραγματικά συνέβη δηλώνοντας ότι: «Είδα τον διαιτητή να του ζητάει να αλλάξει και σκέφτηκα ότι θα τακτοποιούνταν αμέσως. Μετά περπάτησα προς το γήπεδο και δύο λεπτά αργότερα κάποιος ήρθε και μου είπε ότι ο Ίκερ είχε αποβληθεί. Το να δείχνεις κόκκινη κάρτα για κάτι τέτοιο φαίνεται υπερβολικό, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό».

Για την ιστορία η Γκόα επικράτησε της Μουμπάι Σίτι με 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ, με τον Γκουαροτσένα να παραμένει τιμωρημένος και να μην μπορεί να αγωνιστεί ούτε σε αυτό το ματς.