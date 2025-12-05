Στο «John F Kennedy Center» Ινφαντίνο και Τραμπ μας έδωσαν να καταλάβουμε πως το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα...

Την Παρασκευή, στην Ουάσιγκτον που έμοιαζε περισσότερο με χουλιγουντιανό σκηνικό παρά με τόπο μιας παγκόσμιας αθλητικής γιορτή, έγινε η κλήρωση του Μουντιάλ 2026. Δε γύρισαν μόνο μπαλάκια έπεσε κι ένα πέπλο συμβολισμών που δύσκολα μπορεί να αγνοήσει κανείς. Γιατί, όσο κι αν οι ομάδες περίμεναν με αγωνία να μάθουν αντιπάλους, το πρόσωπο που καθόρισε τον παλμό της βραδιάς δεν φορούσε φανέλα, ούτε στολή διαιτητή. Φορούσε το γνώριμο του χαμόγελο. Στεκόταν στο κέντρο. Και παραλάμβανε -δίχως ίχνος αμηχανίας -το πρώτο... Peace Prize στην ιστορία της FIFA. Σα να το είχε… παραγγείλει.

Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που τιμήθηκε με ένα βραβείο ειρήνης από τον οργανισμό που διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και ναι, αυτό έγινε ζωντανά, μέσα στην τελετή της κλήρωσης. Όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Με φώτα, μουσική, καλεσμένους, κάμερες, και την αδιόρατη εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο έπαιζε ρόλο δευτερεύοντα, σχεδόν διακοσμητικό.

Κι αν κάτι θύμιζε Μουντιάλ, ήταν μόνο το ότι κάπου στην αίθουσα υπήρχαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και ο Ρίο Φέρντιναντ να προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν τη διαδικασία. Και ο Βρετανός παιχταράς τα είδε όλα, αφού τον… έβαλαν να συνομιλήσει για ποδόσφαιρο με τον ΜακΚόναχι και τη Σάλμα Χάγιεκ, ενώ είχε διπλά του Σακίλ και Μπρέιντ, τεράστιες αθλητικές φυσιογνωμίες, μα όχι ποδοσφαιρικές. Το υπόλοιπο ήταν ένα τελετουργικό επιβολής: το Μουντιάλ ως σκηνικό για έναν πολιτικό να στήσει τον δικό του μύθο.

Κι όμως, μέσα στην αίθουσα, η αντίφαση δεν φαινόταν να ενοχλεί. Η FIFA είχε αποφασίσει: ο «ειρηνοποιός» Τραμπ στεκόταν στο κέντρο ως έμβλημα της νέας εποχής και ο καλός του φίλος Τζιάνι Ινφαντίνο προσπαθούσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Κι έτσι, η κλήρωση του Μουντιάλ έγινε το πιο παράξενο θέαμα των τελευταίων ετών: μια γιορτή που δεν γιόρταζε το παιχνίδι, αλλά μετατράπηκε σε ένα… σόου που σίγουρα έκανε τους ποδοσφαιρόφιλους να αγχώνονται γι αυτά που έρχονται. Ευτυχώς που υπάρχει και το Μεξικό να μας βάλει στο κλίμα, θα μπορούσε να πει κάποιος… απαισιόδοξος. Επειτα από 2.5 ώρες περίπου μάθαμε ομίλους, είδαμε γκρουπ και διαπιστώσαμε πως αυτό το καλοκαίρι θα είναι μακρύ… Κουρασάο, Πράσινο Ακρωτήρι, Αϊτή και πάει λέγοντας… Τουλάχιστον η FIFA θα φροντίσει να έχουμε έναν μεγάλο τελικό και σίγουρα δυνατούς ημιτελικούς. Όλα αυτά όμως μετά τον μήνα…

Αυτά; Υπάρχει κι ένα ερώτημα που θα μας απασχολήσει. Soccer ή football; Σε ποιον ανήκει τελικά αυτή η διοργάνωση; Στον κόσμο που τη λατρεύει ή σε εκείνους που θέλουν να γίνουν το ίδιο το Μουντιάλ;

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα γίνει σε τρεις χώρες, αλλά η βραδιά έδειξε πως είναι διατεθειμένο να επικεντρωθεί σε μόνο μία φωνή. Και αυτή η φωνή έχει επιλέξει τον όρο soccer, όχι γιατί το επιβάλλει η παράδοση, αλλά γιατί το κέντρο είναι οι ΗΠΑ. Το Μουντιάλ άρχισε. Αλλά προς το παρόν, τα φώτα είναι σε έναν…