Οι ευκαιρίες που μοιάζουν με… παγίδες και το καθοριστικό βάθος του πάγκου!

Το Κύπελλο Ελλάδας επιστρέφει με την 4η αγωνιστική της League Phase και το ματς που ξεχωρίζει είναι το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης» Βικελίδης.

Οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν μετά από καιρό στις νίκες στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 2-1 στο τέλος της ΑΕΛ Novibet. Στο Κύπελλο βέβαια ο Άρης έχει κάνει το 3 στα 3 και τώρα θέλει να δώσει συνέχεια.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μία εντυπωσιακή νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (3-2). Έπαιζε με 10 παίκτες από το 77’ αλλά βρήκε το 3ο γκολ με τον Γιακουμάκη στο 90’ και παρέμεινε στην 2η θέση της βαθμολογίας. Στο Κύπελλο μετράει 1 νίκη και 1 ήττα σε 2 αγώνες που έχει δώσει, οπότε τώρα έχει και μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες σε λίγες ημέρες και για το πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση είναι αρκετά αμφίρροπη και η ισοπαλία βρίσκεται σε απόδοση 3.50 στη Novibet.

Οι μεγάλες αναμετρήσεις δεν σταματάνε στο ντέρμπι καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ σε ένα αρκετά ενδιαφέρον ματς. Η Ένωση πήρε ένα σπουδαίο διπλό (3-2) στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα ενώ μετράει το απόλυτο των νικών στο Κύπελλο (3 στα 3).

Από την άλλη ο ΟΦΗ γνώρισε μία εντός έδρας ήττα από τον Βόλο με 1-0, αποτέλεσμα που θεωρήθηκε πισωγύρισμα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη. Στο Κύπελλο βέβαια η κατάσταση είναι διαφορετική και με 9 βαθμούς οι Κρητικοί δίνουν ένα ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 2.70 στη Novibet.

Ο «πληγωμένος» από την εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση στο Κύπελλο. Υποδέχεται την «ανεβασμένη» Κηφισιά που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα νικώντας με 3-0 τον Πανσερραϊκό.

Οι «πράσινοι» με 6 βαθμούς ψάχνουν το απόλυτο στη διοργάνωση, ενώ ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων με 5 έχει θέσει γερές βάσεις για την πρόκριση του. Το Over 2.5 Γκολ στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ελλάς Σύρου. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στην πρωτάρα της Super League 2. Όλο το νησί βέβαια είναι στο πόδι γι’ αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ένα δύσκολο διπλό (1-0) στο Αγρίνιο και παραμένουν το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Από την άλλη η Ελλάς Σύρου εντυπωσιάζει με την πορεία της, είναι στην 5η θέση και πολύ κοντά στα πλέι οφ της δεύτερης κατηγορίας. Θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό και το Under 3.5 είναι στο 1.85 στη Novibet.

