Το ποδοσφαιρικό σωματείο των Νέων Ηροδότου καλείται να πληρώσει χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ στη ΔΕΑΒ.

Επίθεση στον τερματοφύλακα του Θέρισσου στο παιχνίδι με τους Νέους Ηροδότου είχε λάβει χώρα πρόσφατα για την Α2 της ΕΠΣ Ηρακλείου. Το περιστατικό είχε οδηγήσει στην προσωρινή διακοπή του ματς.

Όπως έγινε γνωστό από τη ΔΕΑΒ, οι Νέοι Ηροδότου καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 10.000 ευρώ για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της

α) το Φύλλο Αγώνα,

β) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ – ΘΕΡΙΣΣΟΣ, στις 23/11/2025 στο Γήπεδο Χερσονήσου Ηρακλείου για το Πρωτάθλημα που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Ηρακλείου, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο, επιτέθηκε στον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας, τον κτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο, ακολούθως δε αφού του έκανε κεφαλοκλείδωμα τον πέταξε καταγής στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε ανενόχλητος,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 39/2025 Απόφασή της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.