Απίστευτα σκηνικά διαδραματίστηκαν στην Σουηδία με τους οπαδούς της Νόρκεπινγκ να καίνε τον χλοτάπητα και να πετάνε καπνογόνα, μετά τον υποβιβασμό της ομάδας τους.

Σκηνικά απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν στην Σουηδία το Σάββατο (29/11), όταν κατα την διάρκεια του δεύτερου αγώνα μπαράζ ανόδου/υποβιβασμού ανάμεσα στην Νόρκεπινγκ και την Έργκριτε, οι οπαδοί των γηπεδούχων εξαγριώθηκαν και αντέδρασαν με πολύ άσχημο τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα ο αγώνας διεκόπη, καθώς οι φίλοι της Νόρκεπινγκ πέταξαν φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά ο συνθετικός χλωτάπητας και μία από τις δύο εστίες και να κρίνεται αναγκαία η εκκένωση του χώρου. Εν τέλει ο αγώνας τελείωσε 4 ώρες! μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του με το σκορ στο 0-0. (Ο πρώτος αγώνας στην έδρα της Έργκριτε είχε λήξει με το βαρύ 3-0).

"Une journée sombre pour le football suédois."🥶



Hier, l'IFK Norrköping 🇸🇪 a été relégué en seconde division pour la première fois depuis 2010 au terme d'un barrage catastrophique face à l'Örgryte IS (0-3).🔻



Une déroute évidemment très mal vécue par les supporters de l'IFK qui… pic.twitter.com/g4p5TmaXQb — Nordisk Football (@NordiskFootball) November 30, 2025

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο σύλλογος από το Νόρσεπινγκ εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία καταδίκασε τα ασεμνή γεγονότα.

«Καταδικάζουμε έντονα τη ρίψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτή η συμπεριφορά από ορισμένα άτομα είναι απολύτως απαράδεκτη. Το κλαμπ είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να ληφθούν μέτρα ενώ η σουηδική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα διεξαγάγει έρευνα για τον καθορισμό πιθανών κυρώσεων».

Και ο διευθυντής της ομάδας όμως, Αντρέ Σκάγκερβικ, έσπευσε να καταδικάσει τα επεισόδεια, τονίζοντας παράλληλα ότι καταλαβαίνει αλλα δε δικαιολογεί την οργή των φιλάθλων.

«Είναι τρομερά λυπηρό και κατανοητό. Η απογοήτευση των οπαδών είναι κατανοητή, αλλά σήμερα, λίγα άτομα έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού, των διαιτητών και των παικτών. Αυτό είναι προφανώς εντελώς απαράδεκτο. Ακόμη κι αν πρόκειται για μειοψηφία, είναι εξαιρετικά θλιβερό».

Superettan här kommer Norrköping ⬇️🔥 pic.twitter.com/XQ3hLzaNfl — Daniel O (@021danne) November 29, 2025

Αυτή είναι η πρώτη φόρα μετά το 2010, οπού η Νόρκεπινγκ υποβιβάζεται στην δεύτερη κατηγορία του σουηδικού ποδοσφαίρου, ενώ η καλύτερη πορεία στη σύγχρονη ιστορία της διεγράφη τις χρονιές 2018 και 2016, όταν τερμάτισε στην 2η και την 3η θέση αντίστοιχα.