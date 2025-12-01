Σύμφωνα με το Athletic, η UEFA δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο του να αποκλείσει τώρα το Ισραήλ παρά το ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία για το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Ισραήλ στις διοργανώσεις της UEFA έχει ενταθεί, καθώς οι συνεχείς πιέσεις από ομοσπονδίες και οργανώσεις που τάσσονται υπερ της Παλαιστίνης δημιουργούν ένα κλίμα έντονης δυσαρέσκειας.

Σύμφωνα με το Athletic, η UEFA είχε φτάσει πολύ κοντά στο να προχωρήσει σε ψηφοφορία για τον αποκλεισμό του Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου, όμως η διαδικασία «πάγωσε» μετά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 29 Σεπτεμβρίου μέσω της μεσολάβησης των ΗΠΑ. Παρ'όλα αυτά, το ενδεχόμενο του ban δεν έχει αποκλειστεί μέχρι και σήμερα.

Οι συναντήσεις μεταξύ UEFA και των εκπροσώπων της παγκόσμιας καμπάνιας «Game Over Israel» συνεχίζονται από τότε, με κεντρικό θέμα τους μηχανισμούς επιβολής μίας πιθανής απαγόρευσης ακόμα και τώρα. Στις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μάλιστα μία σημαντική συνάντηση στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν και παρά τη δημόσια ουδετερότητά της, η ομοσπονδία, φαίνεται πως ζήτησε από τα μέλη της να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα μπορούν να τεκμηριώσουν το γιατί πρέπει να αποκλειστεί το Ισραήλ από το ποδόσφαιρο.

Η θέση του Τσέφεριν

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, φέρεται μάλιστα να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και ενήμερος για τις εχθροπραξίες που γίνονται στη Γάζα κι εξέτασε ακόμη και το ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρώην ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ, Ρίτσαρντ Φολκ για να συζητήσουν για το πώς πρέπει να κινηθούν στην περίπτωση του Ισραήλ.