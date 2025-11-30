Τον γύρο του διαδικτύου κάνει στιγμιότυπο από αγώνα στην Παραγουάη, καθώς ο 51χρονος πρόεδρος της Ρεκολέτα έγινε... αλλαγή κάνοντας ντεμπούτο.

Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά στην Παραγουάη, μάλλον το... τερμάτισαν! Η αναμέτρηση της Ρεκολέτα με την Νασιονάλ Ασουνσιόν μπορεί να έληξε με το ισόπαλο 0-0, ωστόσο σημαδεύτηκε από ένα περιστατικό στις καθυστερήσεις.

Ο πρόεδρος της Ρεκολέτα, Λουίς Βιντάλ, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και πέρασε στο παιχνίδι ως... παίκτης κάνοντας κάτι σαν ντεμπούτο και μάλιστα μερικές ημέρες πριν τα 52α γενέθλιά του.

🇵🇾 Papelón en el fútbol paraguayo, con 51 años, 11 meses y 20 días, ingresó Luis Vidal, el presidente de Recoleta, al campo de juego.



– Un momento vergonzoso, falta de profesionalidad que lleva a nuestra liga al amateurismo.pic.twitter.com/EO0IUGzQyW — Ramiro Aranda Futbol Py (@Ramirofutbolpy) November 28, 2025

Το συγκεκριμένο συμβάν έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο ποδόσφαιρο της χώρας. Ο Βιντάλ πάντως έγινε και επίσημα ο γηραιότερος παίκτης σε ματς της πρώτης κατηγορίας, σε ηλικία 51 ετών, 11 μηνών και 20 ημερών.