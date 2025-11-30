Παραγουάη: Πρόεδρος ομάδας μπήκε αλλαγή κάνοντας ντεμπούτο στα 51 του

Άρτεμις Κλεφτάκη
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει στιγμιότυπο από αγώνα στην Παραγουάη, καθώς ο 51χρονος πρόεδρος της Ρεκολέτα έγινε... αλλαγή κάνοντας ντεμπούτο.

Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά στην Παραγουάη, μάλλον το... τερμάτισαν! Η αναμέτρηση της Ρεκολέτα με την Νασιονάλ Ασουνσιόν μπορεί να έληξε με το ισόπαλο 0-0, ωστόσο σημαδεύτηκε από ένα περιστατικό στις καθυστερήσεις.

Ο πρόεδρος της Ρεκολέτα, Λουίς Βιντάλ, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και πέρασε στο παιχνίδι ως... παίκτης κάνοντας κάτι σαν ντεμπούτο και μάλιστα μερικές ημέρες πριν τα 52α γενέθλιά του.

Το συγκεκριμένο συμβάν έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο ποδόσφαιρο της χώρας. Ο Βιντάλ πάντως έγινε και επίσημα ο γηραιότερος παίκτης σε ματς της πρώτης κατηγορίας, σε ηλικία 51 ετών, 11 μηνών και 20 ημερών.

     

