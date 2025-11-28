Συγκλονίζει επιζών της Σαπεκοένσε: «Όλα σκοτείνιασαν, όλοι σίγησαν...»

Ο Άλαν Ράσελ της Σαπεκοένσε, ένας από τους επιζώντες του αεροπορικού δυστυχήματος της 29ης Νοεμβρίου 2016, συγκλονίζει με τη συνέντευξη που παραχώρησε στη «Marca».

Το ημερολόγιο έγραφε 28 Νοεμβρίου 2016, όταν καταγράφτηκε η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της Σαπεκοένσε και μίας από τις χειρότερες τραγωδίες στα χρονικά του αθλήματος.

Συνολικά 71 ψυχές έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, όταν το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Σαπεκοένσε στην Κολομβία, για τον τελικό του Copa Sudamericana συνετρίβη ξεκληρίζοντας μία ολόκληρη ομάδα.

On this day 28th Nov. 2016 a plane carrying Brazilian team Chapcoense crashed after running out of fuel on their way to Medellin for the first led of Copa sudamericana final,

71 out of 77 people aboard died in the crash. pic.twitter.com/Lrcm4HirLY November 28, 2025

Λίγες ημέρες μετά την άνοδο της Σαπεκοένσε στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας και εννέα χρόνια μετά την τραγωδία, ο ένας από τους επιζώντες, ο Άλαν Ράσελ, παραχώρησε συνέντευξη στη «Marca».

«Θυμάμαι τα πάντα μέχρι τη στιγμή της πρόσκρουσης. Θυμάμαι τον πιλότο να ανακοινώνει ότι θα προσγειωθούμε, κάναμε κύκλους, μετά κάναμε ξανά κύκλους, και τίποτα... δεν προσγειωθήκαμε. Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια ενός από αυτούς τους κύκλους, όλα τα φώτα στο αεροπλάνο έσβησαν, όλα σίγησαν. Κανείς δεν ούρλιαξε, δεν υπήρχε πανικός, μόνο η αίσθηση του "τι συμβαίνει;". Μετά υπήρχαν πολύ ισχυρές αναταράξεις, χτυπούσε ο συναγερμός μέσα στο αεροπλάνο... και μετά δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Υποθέτω ότι αυτή ήταν η στιγμή της πρόσκρουσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράσελ.

Μετά το ξύπνημά του από το κώμα στο νοσοκομείο, και χωρίς να έχει καταλάβει τι είχε συμβεί, ο Βραζιλιάνος συνέχισε να ρωτάει για την κατάσταση των συμπαικτών του.«Κανείς δεν ήθελε να μου πει τίποτα. Είχαν πει στους γιατρούς να μου πουν μόνο όταν έφτασε ένας ψυχολόγος. Σωματικά, βελτιωνόμουν, γίνομαι καλύτερα κάθε μέρα, αλλά όταν μου είπαν τι είχε συμβεί πάγωσα, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Ήταν ένα τεράστιο σοκ».

«Οι άνθρωποι που με έσωσαν μου είπαν ότι ήμουν σε κατάσταση σοκ, ότι τους ζητούσα να καλέσουν τον πατέρα μου, ότι παρέδωσα τα έγγραφά μου, τη βέρα μου... αλλά δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά. Μου είπαν ότι επαναλάμβανα συνεχώς ότι κρύωνα, ότι με πονούσε η πλάτη και το χέρι μου. Είχα ένα ξυλάκι καρφωμένο στο χέρι μου , γι' αυτό έχω μια τεράστια ουλή εκεί, και η πλάτη μου πονούσε τρομερά . Μάλιστα, έπρεπε να με χειρουργήσουν επειδή είχα αρκετά κατάγματα σπονδύλων».