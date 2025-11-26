Με αθρόα προσέλευση συμμετεχόντων ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψυχικής Υγείας, που διοργανώθηκε από την ΕΠΟ με τον μη κυβερνητικό φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ».

Το event αυτό έγινε στην Αθήνα από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα, που υλοποιεί η Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΕΠΟ, χάρισε στιγμές έντονης συγκίνησης σε όσους το παρακολούθησαν, αλλά κυρίως στις δομές και στους λήπτες ψυχικής υγείας που αδημονούσαν για το φετινό πρωτάθλημα και σε όσους συμμετείχαν ή συνέβαλαν στη διοργάνωση.

Μετά τη λήξη των αγώνων, την Τετάρτη 26/11, τις απονομές στις ομάδες έκαναν η Εκτελεστική Γραμματέας της ΕΠΟ, Δόμνα Τσιώνη, ο βετεράνος παίκτης της Εθνικής και ένας εκ των πρεσβευτών του προγράμματος «Ποδόσφαιρο και Ψυχική Υγεία» Ντέμης Νικολαΐδης, η πρόεδρος του Δ.Σ. της «Έδρας», Μαρία Κερασόγλου, καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου Αλίμου, ο οποίος με την παραχώρηση του Δημοτικού σταδίου Τραχώνων Αλίμου συνέβαλε τα μέγιστα για την άρτια διεξαγωγή της δράσης.

Πρώτος -χρονικά- εμφανίστηκε ο δημοσιογράφος Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ο οποίος παρουσίασε την κλήρωση των αγώνων τη Δευτέρα 24/11 και τόνισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας τόσο για τη θετική επίδραση στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων στο ποδόσφαιρο. Μεγάλο ενθουσιασμό στους συμμετέχοντες προσέφερε η παρουσία του legend της Εθνικής, Ντέμη Νικολαΐδη, στο γήπεδο των Τραχώνων όπου διεξήχθησαν οι αγώνες. Ο ίδιος συνομίλησε με όλους, φωτογραφήθηκε και υπέγραψε αυτόγραφα, xαρίζοντας χαμόγελα στους συμμετέχοντες.



Στη φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος πάνω από 100 λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας από δομές σε όλη τη χώρα, ενώ μαζί με συνοδούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας ο αριθμός ξεπέρασε τους 140. Γυναίκες και άνδρες από 20 διαφορετικές δομές της επικράτειας αγωνίστηκαν, μοιράστηκαν στιγμές χαράς και ενθουσιασμού και απόλαυσαν την εμπειρία του παιχνιδιού. Στο τέλος μικροί φίλοι του αθλήματος από την ακαδημία ειδικής αγωγής της Αθηναϊκής Ένωσης Αγίου Δημητρίου έκαναν επίδεξη ασκήσεων και απόλυσαν τη χαρά του παιχνιδιού συμμετέχοντας στις δράσεις του προγράμματος.

Η φετινή τελική φάση, όπως και των προηγούμενων ετών, απέδειξαν έμπρακτα ότι το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και ότι λειτουργεί ως γέφυρα που ενώνει ανθρώπους και γι’ αυτό κάθε συμμετέχων είναι πραγματικός νικητής – στη σκέψη μας και κυρίως στις καρδιές όλων.

"Για την ιστορία", διότι στη φετινή διοργάνωση όπως και στις προηγούμενες χρονιές, όλοι είναι νικητές και κανείς δεν μένει έξω από το παιχνίδι, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα ΕΠΑΨΥ Ξενώνας Αριάδνη και ΕΠΑΨΥ Οικοτροφείο Πεντέλης που επικράτησε στον τελικό της ΘΕΨΥΠΑ Λάρισας στη διαδικασία των πέναλτι.

Λίγα λόγια για το πρωτάθλημα

Σημειώνεται ότι το 5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ψυχικής Υγείας εντάσσεται στο συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας: "Το ποδόσφαιρο είναι δρόμος ζωής", το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΕΠΟ. Αντίστοιχα, η ΕΔΡΑ, ως Προεδρεύων φορέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Σωματική Άσκηση και την Ψυχική Υγεία, δραστηριοποιείται από το 2001 για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και μέσα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στοχεύει να αναδείξει την ευεργετική επίδραση του ποδοσφαίρου και της φυσικής άσκησης. Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, φεστιβάλ και αγώνων, οι συμμετέχοντες κοινωνικοποιούνται, αποκτούν δεξιότητες και βιώνουν τη δύναμη της ομάδας, ενώ παράλληλα το κοινό ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται για θέματα ψυχικής υγείας με στόχο την προαγωγή της συμπερίληψης.