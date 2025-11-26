Οι παραδόσεις είναι για να… μην σπάνε!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δείξει ένα αρκετά καλό πρόσωπο έως τώρα στη διοργάνωση αλλά αυτό δεν έχει αντικατοπτριστεί και στη βαθμολογία.

Την προηγούμενη αγωνιστική το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτερο από την Αϊντχόφεν στο Φάληρο, προηγήθηκε με τον εξαιρετικό Ζέλσον Μάρτινς στο 17’ και έφτασε μία «ανάσα» από τη νίκη. Στις καθυστερήσεις όμως δέχτηκε την ισοφάριση και δεν πήρε τους τρεις βαθμούς τους οποίους άξιζε.

Βρίσκεται έτσι στην 31η θέση με 2 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές αλλά έχει ακόμα ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης. Η Ρεάλ είναι ένας από τους δυσκολότερους αντιπάλους που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει, όμως ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να παίξει το ποδόσφαιρο του.

Οι Πειραιώτες παραμένουν στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, μετράνε πέντε σερί νίκες με τελευταία αυτή απέναντι στον Ατρόμητο (3-0) το Σάββατο.

Από την άλλη η Ρεάλ Μαδρίτης δεν διανύει και την καλύτερη της περίοδο. Την προηγούμενη αγωνιστική υπέστη την 1η της ήττα στο φετινό Champions League, 1-0 απέναντι στη Λίβερπουλ σε ένα παιχνίδι όπου είχε μέτρια απόδοση.

Αυτή η εικόνα συνέχισε και στη La Liga όπου οι «μερένγκες» προέρχονται από 2 σερί ισοπαλίες με Ράγιο Βαγιεκάνο (0-0) και Έλτσε (2-2). Μπορεί να παραμένουν στην 1η θέση αλλά η διαφορά από την Μπαρτσελόνα μειώθηκε στον έναν βαθμό.

Ακόμα και το κλίμα στην ομάδα δεν είναι καλό, με τον Βινίσιους να βρίσκεται στα «μαχαίρια» με τον Τσάμπι Αλόνσο και να τονίζει ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του που λήγει το 2027.

Η Ρεάλ ψάχνει αντίδραση στην Ελλάδα όπου βέβαια δεν έχει κερδίσει ποτέ στα 7 παιχνίδια που έχει δώσει απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

