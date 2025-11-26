Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης
Ο Ουρουγουανός εξτρέμ, Ντιέγκο Γκαρσία καταδικάστηκε στην Αργεντινή με ποινή φυλάκισης έξι χρόνων και οκτώ μηνών για βιασμό που συνέβη το 2021, όταν αγωνιζόταν στην Εστουδιάντες.
Μετά την καταγγελία, η ομάδα της Αργεντινής είχε λύσει το συμβόλαιό του, κάτι που έκανε τώρα και η Πενιαρόλ, ο σύλλογος στον οποίο έπαιζε φέτος.
Ο Γκαρσία θα παραμείνει στην Αργεντινή σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι μέχρι να οριστικοποιηθεί η απόφαση, ενώ εξακολουθεί να έχει και το δικαίωμα να ασκήσει έφεση.
Όπως αποκαλύπτουν τα δημοσιεύματα, το περιστατικό συνέβη σε πάρτι της Εστουδιάντες το 2021, όπου το θύμα ήταν αθλήτρια της ομάδας χόκεϊ του συλλόγου. Ο Ουρουγουανός φαίνεται να την ακολούθησε στην τουαλέτα, όπου και της επιτέθηκε σεξουαλικά.
Condenaron a Diego García a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnalhttps://t.co/O9DBJkPQaO pic.twitter.com/zNjACr2kGu— Diario Olé (@DiarioOle) November 25, 2025
