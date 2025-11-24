Οπαδός σε παιχνίδι τοπικού του Ηρακλείου εισέβαλε στο γήπεδο και χτύπησε τερματοφύλακα

Επίθεση στον τερματοφύλακα του καταγγέλlει ο Θέρισσος στην αναμέτρηση με τον Νέο Ηρόδοτο για την Α2 της ΕΠΣ Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η ομάδα του Θέρισσου, στο 38' της αναμέτρησης με τον Νέο Ηρόδοτο, ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε τον τερματοφύλακα, Γιάννη Γεναράκη στο πρόσωπο δύο φορές.

Το περιστατικό οδήγησε στην προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού, με τον διαιτητή να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Μετά από κάποιο διάστημα, το ματς συνεχίστηκε με τον Γεναράκη να συνεχίζει να υπερασπίζεται την εστία της ομάδας του, αλλά να συγκρούεται με αντίπαλο, να τραυματίζεται στο κεφάλι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για ράμματα.

Η ανακοίνωση του Θέρισσου για την επίθεση αναφέρει:

«Πρωτίστως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ποδοσφαιριστές του Ηροδότου κυρίως αλλά και τους παράγοντες της ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού που βρίσκονταν στο γήπεδο για την στάση και την συμπαράσταση τους απέναντι στον τερματοφύλακα της ομάδας μας Ιωάννη Γεναρακη ο οποίος αναίτια στο 38' λεπτό της αναμέτρησης δέχθηκε δύο χτυπήματα στο πρόσωπο από οπαδό της αντίπαλης ομάδας που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο!

Θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε τραυματισμό του ποδοσφαιριστή μας, ότι, ζαλίζεται η οτιδήποτε άλλο που θα προκαλούσε την διακοπή του αγώνα αλλά δεν το κάναμε ούτε θα προβούμε σε κάποια ενέργεια κατά του κύρους του ,όμως θα πρέπει οι υπεύθυνοι που έχουν τις τύχες του αμοιρου αυτού αθλήματος στα χέρια τούς να

σκεφτούν πολύ σοβαρά πως θα πρέπει να υπάρχει αυτόματη διακοπή σε παρόμοια περιστατικά για την πάταξη της βίας!

Θα θέλαμε επίσης εκ μέρους όλων μας να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στον τερματοφύλακα μας που μετά την διακοπή σε μια φάση που δεν υπάρχει κάποια ευθύνη από αντίπαλο χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζελειο όπου του τοποθέτησαν ράμματα αλλά ευτυχώς είναι πολύ καλά στην υγεία τού!

Για την ιστορία του αγώνα

Τελικό αποτέλεσμα

Ηρόδοτος -ΑΟ Θερισσου 2-0».