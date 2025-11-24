Παίκτης της Ράγιο δέχθηκε σοκαριστική επίθεση στα social media, με ανώνυμο χρήστη να τού εύχεται να πεθάνει μέσα στο γήπεδο.

Ο Σέρχιο Καμέγιο, μετά το 0-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στην Οβιέδο, δέχθηκε ένα αποκρουστικό μήνυμα στα social media, στο οποίο ένας χρήστης όχι μόνο τον έβριζε ασύστολα, αλλά του ευχόταν ακόμη και… καρκίνο και θάνατο μέσα στο γήπεδο!

Ο Καμέγιο, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το μήνυμα, δίνοντας στους ακόλουθούς του μία γεύση από την τοξικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι επαγγελματίες αθλητές. Απίστευτες ύβρεις έλαβε από έναν ανώνυμο χρήστη, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «Σκουπίδι, κάθαρμα! Πόσο δύσκολο είναι το να κλωτσήσεις την μπάλα προς την εστία; Να πάθεις καρκίνο και να πέσεις νεκρός στο γήπεδο»

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Καμέγιο είχε επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της Ράγιο μετά από επτά αγώνες στον πάγκο, παίρνοντας φανέλα βασικού στο «Κάρλος Ταριέρε». Δεν ολοκλήρωσε όμως το ματς, καθώς αντικαταστάθηκε στο 70ό λεπτό από τον Αλεμάο.