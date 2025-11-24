Ράγιο: Ο Καμέγιο δημοσίευσε σοκαριστικό μήνυμα που έλαβε στα social media
Ο Σέρχιο Καμέγιο, μετά το 0-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στην Οβιέδο, δέχθηκε ένα αποκρουστικό μήνυμα στα social media, στο οποίο ένας χρήστης όχι μόνο τον έβριζε ασύστολα, αλλά του ευχόταν ακόμη και… καρκίνο και θάνατο μέσα στο γήπεδο!
Ο Καμέγιο, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το μήνυμα, δίνοντας στους ακόλουθούς του μία γεύση από την τοξικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι επαγγελματίες αθλητές. Απίστευτες ύβρεις έλαβε από έναν ανώνυμο χρήστη, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «Σκουπίδι, κάθαρμα! Πόσο δύσκολο είναι το να κλωτσήσεις την μπάλα προς την εστία; Να πάθεις καρκίνο και να πέσεις νεκρός στο γήπεδο»
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Καμέγιο είχε επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της Ράγιο μετά από επτά αγώνες στον πάγκο, παίρνοντας φανέλα βασικού στο «Κάρλος Ταριέρε». Δεν ολοκλήρωσε όμως το ματς, καθώς αντικαταστάθηκε στο 70ό λεπτό από τον Αλεμάο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.