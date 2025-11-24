Απίστευτο σκηνικό στην Κρήτη: Οπαδός μπήκε στο γήπεδο και χτύπησε αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένα πρωτοφανές επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην ΕΠΣ Ηρακλείου με οπαδό να μπαίνει στο γήπεδο και να χτυπάει τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η αναμέτρηση Νέος Ηρόδοτος - Θέρισσος για την 11η αγωνιστική της Α2 της ΕΠΣ Ηρακλείου, στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ένας φίλαθλος από την εξέδρα, εφόρμησε στο γήπεδο και χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι τον τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων, Γιάννη Γεναράκη με αποτέλεσμα το ματς να διακοπεί προσωρινά για περισσότερο από δέκα λεπτά.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια μέχρι να επιστρέψει η ηρεμία. Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, όμως ο τερματοφύλακας του Θερίσσου, που επέστρεψε στο γήπεδο, συγκρούστηκε με αντίπαλο χτυπώντας ξανά στο κεφάλι, άρχισε να ζαλίζεται κι έτσι αποφασίστηκε να αποχωρήσει εσπευσμένα για το νοσοκομείο, όπου έκανε ράμματα.

Η ανακοίνωση του Θερίσσου

«Η ομάδα της Θέρισσου, σε πρώτη φάση, θα ήθελε να εκφράσει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τους ποδοσφαιριστές του Ηροδότου αλλά και προς τους παράγοντες της ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού που βρίσκονταν στο γήπεδο, για τη στάση και τη συμπαράστασή τους απέναντι στον τερματοφύλακά μας, Ιωάννη Γεναράκη. Ο ποδοσφαιριστής μας δέχθηκε αναίτια, στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, δύο χτυπήματα στο πρόσωπο από οπαδό της αντίπαλης ομάδας ο οποίος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο.

Θα μπορούσαμε, εφόσον το επιθυμούσαμε, να επικαλεστούμε τραυματισμό του ποδοσφαιριστή μας, ζαλάδα ή οποιοδήποτε σύμπτωμα που θα οδηγούσε στη διακοπή του αγώνα. Δεν το πράξαμε, ούτε και σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα έθετε υπό αμφισβήτηση το κύρος της αναμέτρησης. Ωστόσο, θεωρούμε πως όσοι έχουν τις τύχες αυτού του, κατά τα άλλα, άμοιρου αθλήματος στα χέρια τους, οφείλουν να σκεφτούν σοβαρά την ανάγκη για αυτόματη και οριστική διακοπή σε παρόμοια περιστατικά, αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπιστεί η βία στα γήπεδα.

Επιπλέον, θα θέλαμε εκ μέρους όλης της ομάδας να ευχηθούμε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τερματοφύλακά μας. Μετά τη διακοπή, σε μια φάση που δεν προήλθε από επαφή με αντίπαλο, χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και αναρρώνει.

Η Θέρισσος θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή βίας, προτάσσοντας τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και το πραγματικό πνεύμα του αθλητισμού».

Οι δηλώσεις του προπονητή της Θερίσσου σύμφωνα με το «primesport.gr»

«Το παιχνίδι ίσως θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά αν δεν γινόταν το περιστατικό με την είσοδο του φιλάθλου στο 37ο λεπτό και τον τραυματισμό του Γεναράκη. Η διακοπή αυτή μας έβγαλε εντελώς εκτός ρυθμού.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε κινδυνέψει σχεδόν καθόλου, παρόλο που ο αντίπαλος είχε την πρωτοβουλία. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να είμαστε μπροστά στο σκορ, καθώς –κατά τη γνώμη μου– μας ακυρώθηκε ένα καθαρό γκολ.

Μείνοντας πίσω στο σκορ ρισκάραμε, είχαμε τις ευκαιρίες για να ισοφαρίσουμε και ανάμεσά τους κι ένα δοκάρι με την κεφαλιά του Παπαδάκη. Αυτό που κρατάμε είναι η πολύ καλή παρουσία μας και το γεγονός πως παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε αρκετά.

Συγχαρητήρια πρώτα απ’ όλα στους ποδοσφαιριστές μου για την εμφάνισή τους. Συγχαρητήρια επίσης και στον Ηρόδοτο και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα».