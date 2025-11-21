Η ΑΕΚ βλέπει Άρη και… γουστάρει!

Η ΑΕΚ τρέχει εντυπωσιακό σερί κόντρα στον Άρη, ο Ολυμπιακός κρατάει το μηδέν κόντρα στον Ατρόμητο, η Νιουκάστλ έχει να κερδίσει τη Σίτι από την εποχή Μπενίτεθ, ενώ μεγάλα ντέρμπι διεξάγονται σε Μιλάνο και Λονδίνο. Όλα στα Crazy Stats.

Το βράδυ της Κυριακής, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη, τον οποίο έχει κερδίσει και στα 5 προηγούμενα παιχνίδια μπροστά στο κοινό της. Το συνολικό σκορ, μάλιστα, σε αυτό το σερί είναι 13-1. Επιπλέον, η Ένωση τρέχει αήττητο σερί 10 αγώνων στο ζευγάρι, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2008. Κρατάμε και το ότι ο Άρης δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερό του από τον Σεπτέμβριο του 2021. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.47.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο, από τον οποίο δεν χάνει για 7 εντός έδρας ματς στο πρωτάθλημα (6 νίκες). Δεν δέχθηκε, μάλιστα, καν γκολ στα 6 πιο πρόσφατα από αυτά. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, έχουν πετύχει μόλις 1 νίκη στις 21 προηγούμενες επισκέψεις τους στην έδρα των «ερυθρόλευκων» (0-1 τον Οκτώβριο του 2017). Παράλληλα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προέρχεται από 10 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στη Super League, επίδοση που είναι η κορυφαία από τον Μάρτιο του 2022. Τέλος, ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να γίνει η πρώτη ομάδα στην κατηγορία φέτος, που πετυχαίνει 5 σερί νίκες. Θα τα καταφέρει; Στο 1.14 ο άσος και σε ενισχυμένη απόδοση 1.65 ο άσος σε συνδυασμό με N/G.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 4 σερί ήττες στο πρωτάθλημα και κινδυνεύουν, με 5η ήττα, με τη χειρότερη επίδοσή τους από το 2010-11, ενώ έχουν χάσει και τα 3 πιο πρόσφατα εντός έδρας ματς χωρίς να σκοράρουν. Αυτό το σερί έφτασε στις 3 ήττες για τελευταία φορά το 1984. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Το διπλό προσφέρεται στο 1.37, ενώ αν συνδυαστεί με N/G στο 2.15. Τέλος, οι «πράσινοι» είναι η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στα πρώτα 15’ των αγώνων στο πρωτάθλημα, ενώ ο Πανσερραϊκός η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα στο ίδιο διάστημα (3 γκολ). Σε ενισχυμένη απόδοση 2.10 να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο και το ματς.

Άρσεναλ – Τότεναμ: Με παράδοση οι «κανονιέρηδες»

Μεγάλο ντέρμπι στο Λονδίνο, με την Άρσεναλ να φιλοξενεί την Τότεναμ. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για την Premier League, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από τον Ιανουάριο του 1989. Επιπλέον, οι Spurs έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 32 προηγούμενα εκτός έδρας ντέρμπι στο ζευγάρι, με τη μοναδική τους νίκη σε αυτό το σερί να σημειώνεται τον Νοέμβριο του 2010 με 3-2. Ο άσος προσφέρεται στο 1.40.

Mikel Arteta felt every bit of @Arsenal's second-half double against Sunderland 😅 pic.twitter.com/PjiM5TddxY — Premier League (@premierleague) November 11, 2025

Βέβαια, η Τότεναμ παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα της κατηγορίας φέτος εκτός έδρας, έχοντας τους περισσότερους βαθμούς (13), τα περισσότερα γκολ (12) και το καλύτερο παθητικό (3). Για να κάνει την έκπληξη, πάντως, χρειάζεται μεγάλη βελτίωση, καθώς δέχεται γκολ για 26 εκτός έδρας ματς από την Άρσεναλ, έχοντας έχει δεχθεί 2+ τέρματα σε κάθε μία από τις 8 τελευταίες εξόδους της στο ζευγάρι… Την ίδια στιγμή, θα αντιμετωπίσει μία ομάδα, που έχει δεχθεί μόλις 1 γκολ στα 8 τελευταία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «κανονιέρηδες», μάλιστα, μετράνε 5 εντός έδρας νίκες και ψάχνουν την 6η διαδοχική από τον Σεπτέμβριο του 2008…

Νιουκάστλ – Σίτι: Γίνεται… 100άρης ο Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κλείσει τη διαφορά από την κορυφή της Premier League και τώρα δοκιμάζεται εκτός έδρας κόντρα στη Νιουκάστλ. Οι Citizens έχουν εντυπωσιακή παράδοση, καθώς έχουν χάσει μόλις 1 από τα 35 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, όταν στον πάγκο των Magpies καθόταν ο Ράφα Μπενίτεθ τον Ιανουάριο του 2019 (2-1)!

14 - Erling Haaland has 14 goals in 11 Premier League games this season - the second-most any player has scored in their team's first 11 games of a season in the competition, behind only Haaland himself in 2022-23 (17). Unstoppable. pic.twitter.com/GZZyjn3VVo — OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2025

Η Σίτι, μάλιστα, έχει σκοράρει και στα 33 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, σερί που είναι το 3ο μεγαλύτερο στην ιστορία του πρωταθλήματος (πρώτο τα 37 ματς της Τσέλσι επί της Νιουκάστλ το 1969). Παράλληλα, ο Έντι Χάου παραμένει χωρίς νίκη στην προπονητική του καριέρα επί των Citizens σε 18 ματς (16 ήττες), επίδοση που είναι η χειρότερη για οποιονδήποτε προπονητή κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος. Το διπλό πληρώνει 1.98.

Μεγάλος πρωταγωνιστικής για τη Σίτι παραμένει, φυσικά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που ετοιμάζεται να σπάσει το ρεκόρ και να γίνει ο παίκτης που φτάνει πιο «γρήγορα» τα 100 γκολ στην Premier League. Χρειάζεται ακόμα ένα για να τα καταφέρει. Την ίδια στιγμή, ο Νορβηγός έχει ήδη 19 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις (χωρίς το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων) και αν βρει και πάλι δίχτυα, θα γίνει ο 3ος πιο «γρήγορος» με 20 γκολ ημερολογιακά στη σεζόν. Στο 1.77 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Χάαλαντ.

Ίντερ – Μίλαν: Το αήττητο σερί των «ροσονέρι»

Μεγάλο ντέρμπι στην Ιταλία, όπου η Ίντερ υποδέχεται τη Μίλαν. Οι «ροσονέρι» τρέχουν αήττητο σερί 5 αγώνων στο ζευγάρι σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 2005. Κέρδισαν, μάλιστα, και τα 2 τελευταία εκτός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια (για Κύπελλο και πρωτάθλημα), ψάχνοντας επίσης την 3η τους νίκη για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια. Θα τα καταφέρουν; Στο 4.20 το διπλό.

2-2 - #Milan drew a match after leading by two goals for the first time since May 25, 2024, in #SerieA (3-3 v Salernitana in that case). Comeback.#ParmaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2025

Οι «νερατζούρι», βέβαια, θα πουλήσουν ακριβά το… τομάρι τους, έστω κι αν δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 11 προηγούμενα ματς κόντρα σε Μίλαν, Γιουβέντους και Νάπολι σε όλες τις διοργανώσεις. Η Μίλαν προέρχεται από 3 διαδοχικές εκτός έδρας ισοπαλίες στη Serie A κόντρα σε Γιουβέντους, Αταλάντα και Πάρμα, ενώ ισόπαλο έληξε και το πιο πρόσφατο ντέρμπι με την Ίντερ (1-1). Το 2017 ήταν η τελευταία φορά που είδαμε διαδοχικές ισοπαλίες στο ντέρμπι, όπως και 4 σερί εκτός έδρας ισοπαλίες για τους «ροσονέρι». Θα επαναληφθεί η ιστορία; Η ισοπαλία πληρώνει 3.60.

bwin Quick Hits

Στα 9 από τα 10 προηγούμενα ματς της Κηφισιάς για το πρωτάθλημα σκόραραν και οι δύο ομάδες. Θα συνεχιστεί αυτό το σερί και με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ; Στο G/G πληρώνει 2.25.

Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει χάσει κανένα από τα 4 παιχνίδια στο γήπεδό του φέτος στη Super League και κυνηγάει την επίδοση που είχε πετύχει για τελευταία φορά το 2014. Θα συνεχίσει το αήττητο σερί με αντίπαλο τον Παναιτωλικό; Στο 2.15 ο άσος.

Η Λάρισα προέρχεται από 3 διαδοχικές εντός έδρας ήττες στη Super League, επίδοση που είναι η χειρότερή της από τη σεζόν 1974-75. Θα το εκμεταλλευτεί ο ΟΦΗ τώρα, για να αποφύγει την ήττα; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται στο 1.62.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχει χάσει και τα 6 τελευταία ματς κόντρα στην πρωταθλήτρια με συνολικά τέρματα 2-24. Φέτος, μάλιστα, δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα νίκη μακριά από το γήπεδό της. Ο άσος πληρώνει 1.42.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Έλτσε, από την οποία δεν έχει χάσει σε κανένα από τα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Η «βασίλισσα», μάλιστα, έχει μαζέψει 31 βαθμούς στις 12 πρώτες αγωνιστικές, επίδοση που είναι η κορυφαία της μετά το 2011. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.37 το διπλό.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Μπιλμπάο, από την οποία δεν χάνει για 11 ματς στη LaLiga. Εντός έδρας, μάλιστα, το σερί είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, καθώς έχει φτάσει στα 23 ματς, με την τελευταία ήττα να σημειώνεται τον Νοέμβριο του 2001 με 1-2. Οι Καταλανοί, επίσης, προέρχονται από 5 σερί εντός έδρας νίκες μπροστά στο κοινό τους, ψάχνοντας την 6η διαδοχική νίκη στα πρώτα 6 ματς για πρώτη φορά μετά το 2019. Ο άσος πληρώνει 1.44. Επιπλέον, η Μπαρτσελόνα έχει πετύχει 32 γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και στα top 5 πρωταθλήματα μόνο η Μπάγερν έχει καλύτερες επιδόσεις. Το Over 2,5 τώρα προσφέρεται στο 1.52.

10 - #Barcelona 🔵🔴 have conceded at least one goal in each of their last ten matches in all competitions (18 goals in total), their worst run without keeping a clean sheet since March 2013 (13 games, 21 goals). Breach. pic.twitter.com/cgLJO48Xft — OptaJose (@OptaJose) November 9, 2025

Η Φιορεντίνα δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 11 φετινά της παιχνίδια για το πρωτάθλημα και τώρα υποδέχεται τη Γιουβέντους. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν καν σκοράρει στα 4 από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια, με το Under 2,5 να προσφέρεται τώρα στο 1.73.

Η Χόφενχαϊμ έχει πετύχει 3+ γκολ σε κάθε ένα από τα 4 τελευταία της ματς για την Bundesliga, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που ανήκει σε Λειψία και Λεβερκούζεν. Το Over 2,5 στο ματς με τη Μάιντς τώρα προσφέρεται στο 1.66.

Η Τσέλσι έχει κερδίσει και τα 6 τελευταία εκτός έδρας ματς με αντίπαλο την Μπέρνλι για την Premier League. Στις 5 από αυτές τις νίκες, μάλιστα, πέτυχε 3+ τέρματα. Το διπλό τώρα προσφέρεται στο 1.49, ενώ το Over 2,5 στο 1.73.

Το πρόγραμμα της Premier League κλείνει το βράδυ της Δευτέρας, με την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει μόλις 1 από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (0-1 τον Απρίλιο του 2022), ενώ στο Old Trafford έχουν χάσει μόλις 1 φορά στις 32 πιο πρόσφατες περιπτώσεις (0-1 τον Δεκέμβριο του 2013). Θα συνεχίσουν οι «κόκκινοι διάβολοι» το εξαιρετικό τους σερί; Ο άσος πληρώνει 1.72.

Κανένα από τα 16 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της για τη Serie A δεν έχει χάσει η Νάπολι. Αν συνεχίσει το καλό της σερί, θα κάνει την κορυφαία της επίδοση από το 2021. Θα τα καταφέρει κόντρα στην Αταλάντα; Στο 2.20 ο άσος.

Η Μπάγερν έχει πετύχει 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 18 τελευταία παιχνίδια της για την Bundesliga. Κυνηγάει το δικό της ρεκόρ από το 2013-14 (20 ματς) κόντρα στη Φράιμπουργκ. Το Over 3,5 πληρώνει 1.83.

Η Ντόρτμουντ δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 εντός έδρας παιχνίδια της μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, αλλά έχει πολύ κακή παράδοση τελευταία με τη Στουτγκάρδη, την οποία δεν κερδίζει για 5 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Θα σπάσουν οι γηπεδούχοι το αρνητικό σερί, για να αποφύγουν την 6η σερί τους ήττα στο ζευγάρι, για πρώτη φορά στην ιστορία; Βρίσκουμε τον άσο στο 1.77.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει σκοράρει και στα 12 παιχνίδια της μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα (24 γκολ συνολικά). Θα σκοράρει ξανά κόντρα στη Χετάφε, βρίσκοντας δίχτυα και στα 13 πρώτα ματς της σεζόν για πρώτη φορά μετά το 1978, φτάνοντας παράλληλα στη νίκη; Στο 1.80 το διπλό.

Κανένα από τα 16 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στη Λεβάντε δεν έχει χάσει η Βαλένθια για το πρωτάθλημα. Βρίσκουμε τον άσο αυτή τη φορά στο 2.10.

Κανένα από τα 13 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της δεν έχει κερδίσει η Βόλφσμπουργκ για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερο στην ιστορία της. Θα το εκμεταλλευτεί η Λεβερκούζεν, για να φτάσει στη νίκη; Στο 2.05 το διπλό.

Το αήττητο σερί της Σεβίλλης κόντρα στην Εσπανιόλ έχει φτάσει στα 12 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Οι Σεβιγιάνοι, μάλιστα, έχουν σκοράρει και στα 14 προηγούμενα μεταξύ τους ματς. Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 1.71.

Η Γουλβς δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 11 παιχνίδια της φέτος στην Premier League. Μόνο μία φορά στην ιστορία της δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα από τα 12 πρώτα, το 1983. Θα το εκμεταλλευτεί η Κρίσταλ Πάλας, για να φτάσει στη νίκη; Στο 2.00 το διπλό.

Η Βιγιαρεάλ έχει κερδίσει και τα 3 προηγούμενα ματς για τη LaLiga, κρατώντας το μηδέν σε όλες τις περιπτώσεις. Θα φτάσει το σερί στις 4 νίκες για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2014 με αντίπαλο τη Μαγιόρκα; Ο άσος με 0 παθητικό προσφέρεται σε απόδοση 2.40.

Και οι 3 προηγούμενοι προπονητές της Τζένοα ξεκίνησαν με νίκη στην πρώτη τους έξοδο στο πρωτάθλημα (Τζιλαρντίνο, Βιεϊρά, Κρισίτο). Θα συνεχίσει το σερί και ο Ντε Ρόσι στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κάλιαρι; Στο 2.70 το διπλό.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ