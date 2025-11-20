Ενα τηλεφώνημα στους Τούρκους που «καθάρισαν» τους στοιχηματζήδες σε επτά μήνες, το κάναμε εμείς οι αμόλυντοι;

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την επιχείρηση «εξπρές» των τουρκικών αστυνομικών και ποδοσφαιρικών αρχών, κάνοντας τις άχαρες συγκρίσεις με την ελληνική πραγματικότητα.

Επτά μήνες. Τόσοι χρειάστηκαν για την τουρκική κυβέρνηση, την τουρκική αστυνομία και τις αθλητικές αρχές της γειτονικής χώρας να εντοπίσουν όλους τους παρανόμως συμμετέχοντες σε στοιχηματισμό! Στην Ελλάδα; Στην Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2022 είναι ανοιχτή η υπόθεση του ελληνικού στοιχηματικού κυκλώματος των 183 κατηγορουμένων. Πάμε σιγά - σιγά για τέταρτο χρόνο από τότε που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε στοιχεία στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο, ο οποίος ενεργοποίησε την Οικονομική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σχεδόν τέσσερα χρόνια, παρότι η… εκκίνηση είχε γίνει με σπριντ: έφοδοι αστυνομικών σε σπίτια και χώρους εργασίας, κατάσχεση κινητών και υπολογιστών, άνοιγμα τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών. Άλλη μια υπόθεση «κολλημένη» στα γρανάζια… χελώνας του ελληνικού δικαστικού συστήματος.

Τότε, μας βοήθησε η Ευρώπη. Τώρα δεδομένης και της άμεσης βοήθειας και εμπλοκής της τουρκικής ομοσπονδίας πλην ασφαλώς της αστυνομίας, έκανε άραγε κάποιος ένα τηλεφώνημα στην Τουρκία; Ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο Γιάννης Βρούτσης, η ΕΠΑΘΛΑ, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές; Για να προγραμματίσουν μια συνάντηση και να μάθουν πώς εκείνοι τα κατάφεραν μια χαρά και μάλιστα μέσα σε επτά μήνες; Μακάρι να το έκαναν, αλλά δεν το νομίζουμε…

Πριν από λίγες μέρες, ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού "ΧαμπέρΤουρκ" Αϊχάν Μουχαμπίρι, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα του σκανδάλου στην Τουρκία, είπε πολλά ενδιαφέροντα στην τηλεοπτική «Δίκη» του ΣΚΑΪ. Ιδού ορισμένες επιλεγμένες ατάκες του για να καταλάβουμε πώς λειτούργησαν… εκεί.

«Εδώ και χρόνια υπήρχαν ισχυρισμοί ότι διαιτητές, ποδοσφαιριστές, διοικητικά στελέχη , ακόμη και προπονητές, ή αθλητικοί διευθυντές είχαν με κάποιο τρόπο εμπλοκή σε υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού. Τελικά ο νυν πρόεδρος της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Ιμπραήμ Χατζηοσμάνογλου απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, ζητώντας να διενεργηθεί μια επιχείρηση.

«Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποια οργανωμένη δομή, όμως υπάρχουν πολλά ονόματα που εμπλέκονται ατομικά σε παράνομο στοιχηματισμό. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, διαιτητές και σύντομα θα ερευνηθούν και θα αποκαλυφθούν επίσης διοικητικά στελέχη, προέδροι, προπονητές, αθλητικοί διευθυντές και άλλοι φορείς του ποδοσφαίρου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει η πρόθεση να ανοίξει ένα καθαρό κεφάλαιο στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής τα ονόματα που έχουν προκύψει φαίνεται να έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού ως μεμονωμένα άτομα σε ατομικό επίπεδο».

«Στην Τουρκία οι διαιτητές θεωρούνται ταυτόχρονα και δημόσιοι λειτουργοί. Η καριέρα 149 διαιτητών τερματίστηκε. Επτά διαιτητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία τιμωρίας. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους εντοπίστηκαν πολύ μεγάλα ποσά εισροών και εκροών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της δίκης. Για τους 7 αυτούς διαιτητές ενδέχεται να επιβληθεί νομική ποινή, αλλά η διαδικασία συνεχίζεται ακόμη. Να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή οι 7 διαιτητές βρίσκονται στη φυλακή. Ολοι οι πρόεδροι των συλλόγων, τα διοικητικά στελέχη, οι αθλητικοί διευθυντές και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται. Αν διαπιστωθεί ότι, μέσω των δικών τους αγώνων, υπήρξε στημένο παιχνίδι, παράνομος στοιχηματισμός ή προσπάθεια χειραγώγησης αποτελεσμάτων, τότε είναι πιθανό να επιβληθεί υποβιβασμός στους συλλόγους. Στον αθλητικό κανονισμό υπάρχει ήδη σχετική διάταξη. Μάλιστα, είναι δυνατόν ακόμη και οι πρόεδροι συλλόγων, οι διοικητικοί παράγοντες ή οποιοσδήποτε εμπλέκεται σε τέτοιες υποθέσεις να λάβουν ποινές φυλάκισης. Διότι εκτός από την αθλητική δικαιοδοσία, θα υπάρξει και ποινική διαδικασία ενώπιον της Εισαγγελίας».

«Πρόκειται για μια έρευνα 6 μηνών που ξεκίνησε τον Απρίλιο. Σήμερα βρισκόμαστε στον Νοέμβριο. Έχουν περάσει 7 μήνες. Πιστεύω ότι μέσα σε έναν ακόμη μήνα η έρευνα θα έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, σε μια συνολική περίοδο 8 μηνών θα έχουμε αποκαλύψει τα πάντα. Θα έχουμε μπροστά μας μια πλήρη εικόνα».

«Κρατικές υπηρεσίες όπως η ΜΑΣΑΚ, η εισαγγελία και οι αρμόδιες ομάδες για κυβερνο-εγκληματικότητα εργάστηκαν εξαιρετικά σε αυτή τη διαδικασία. Ενημέρωσαν πολύ σωστά και την κοινή γνώμη. Πρέπει να τους συγχαρούμε. Έλυσαν το θέμα σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Μόλις προχθές το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Τουρκίας δημοσιοποίησε χθες τις ποινές που επιβλήθηκαν σε ποδοσφαιριστές της Β’ Κατηγορίας, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε υποθέσεις στοιχηματισμού: από τους 282 παίκτες που εξετάστηκαν, οι 281 τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό διάρκειας από 45 ημέρες έως και έναν χρόνο, ενώ τα ονόματά τους ανακοινώθηκαν επίσημα. Η ομοσπονδία, μάλιστα, ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα ονόματα προέδρων και διοικούντων που φέρονται να στοιχημάτιζαν ενάντια των δικών τους ομάδων, οι οποίες απειλούνται με υποβιβασμό σε περίπτωση ενοχής τους, ενώ ανακοίνωσε και την κλήση επιπλέον 1.024 ποδοσφαιριστών που κατηγορούνται ότι στοιχημάτιζαν σε αγώνες.

Ολα αυτά στην Τουρκία. Στην Ελλάδα, όλα καλά – όλα ανθηρά...



Υ.Γ. 2: Στις δύο μέρες που αιωρούνταν στα media οι δηλώσεις του Σούντγκρεν περί στημένων αγώνων μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού στα περυσινά play offs, έλαβε κάποια κλήση o Σουηδός αμυντικός για περισσότερες εξηγήσεις; Μακάρι να συνέβη και να μην το μάθαμε κι αυτό. Αλλά, δυστυχώς, πέραν των πάμπολλων δηλώσεων του Γιώργου Μαυρωτά, δεν το νομίζω. Τι είχε πει τότε μεταξύ πολλών άλλων; «Αυτό που κάναμε ήταν να συλλέξουμε και να στείλουμε για τη συλλογή των στοιχηματικών δεδομένων από τους Έλληνες παρόχους, προκειμένου να δούμε εάν αυτά τα μοτίβα επαληθεύονται. Εχουμε βρει ενδιαφέροντα πράγματα, συνεχίζεται αυτή η διερεύνηση και θα ολοκληρωθεί αυτές τις ημέρες, γιατί η αναζήτηση των στοιχηματικών δεδομένων και η ανάλυσή τους είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες. Πέραν από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν υπάρχουν και άλλα ευρήματα. Στο στοιχηματικό κομμάτι αυτό που κοιτάζουμε είναι τα ευρήματα όσον αφορά τα στοιχηματικά μοτίβα. Εκεί έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία τα οποία είναι αξιοποιήσιμα. Οι καταγγελίες του Σούντγκρεν είναι κάτι διαφορετικό, που έρχεται να εμπλουτίσει ουσιαστικά το δικό μας πόρισμα που θα πάει στον Εισαγγελέα και την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία».

Ολα αυτά πριν από την αναδίπλωση («κωλοτούμπα» στη δική μας αργκό). Μετά;

Υ.Γ. 2: O Γιάννης Αλαφούζος άφησε να εννοηθεί στην πρόσφατη συνέντευξή του ότι δυο ομάδες της Superleague 1 μπλέκονται σε παρανομίες. Θα τον καλέσει κάποιος να καταθέσει όσα γνωρίζει; Οχι, μάλλον, ε; Και γιατί να το κάνει άλλωστε;