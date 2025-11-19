Ο ένας τα έβγαζε, ο άλλος τα... παστελώνει: Έξι γκολ σε τρεις αγώνες με την Τσεχία ο γιος του Μπουφόν!

Στην Elite Round με στόχο την πρόκριση στο EURO U19 πέρασε η Τσεχία με τον γιος του Τζίτζι Μπουφόν, Λούις, να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της επιτυχίας με έξι γκολ σε τρία ματς.

Η Εθνική Νέων έκλεισε μία θέση στην Elite Round με βλέμμα στα τελικά του EURO U19 μετά την κατάκτηση της 2ης θέσης σε όμιλο με Λιχτενστάιν, Λευκορωσία και Τουρκία.

Σε εκείνη τη φάση προκρίθηκε και η Τσεχία ως 1η καθώς μέτρησε δύο νίκες και μία ισοπαλία σε όμιλο με Β. Ιρλανδία, Αζερμπαϊτζάν και Μάλτα. Μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της επιτυχίας ήταν ο γιός του Τζίτζι Μπουφόν, Λούις, όχι όμως για τον λόγο που ο μπαμπάς του έγραψε ιστορία στο ποδόσφαιρο.

Ο 17χρονος αγωνίζεται ως φορ στη Πίζα και μάλιστα φαίνεται πως έχει... ταλέντο στο να νικά τους αντίπαλους τερματοφύλακες. Συγκεκριμένα στα τρία παιχνίδια του ομίλου μέτρησε συνολικά έξι γκολ (!), πετυχαίνοντας δύο χατ-τρικ κόντρα σε Αζερμπαϊτζάν (6-1) και Β. Ιρλανδία (4-0) ενώ με τη Μάλτα είχε μπει ως αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο.

Μάλιστα αυτά τα δύο χατ-τρικ ήταν αρκετά για να τερματίσει στην πρώτη θέση των σκόρερ, ισόβαθμος με τον Ονιέκα της Γερμανίας και με ένα περισσότερο από τον Ανέστη Μύθου.