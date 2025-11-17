Συγκινήσεις, καυγάδες και εμπλοκή της αστυνομίας: Το ντέρμπι ανόδου στην Αργεντινή που τα είχε όλα

Το ντέρμπι ανόδου στην Αργεντινή μεταξύ της Ντεπορτίβο Μαδρίν και της Ντεπορτίβο Μορόν τελείωσε με τον πιο επεισοδιακό τρόπο την αστυνομία να επεμβαίνει και να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τους παίκτες.

Η Ντεπορτίβο Μαδρίν νίκησε την Μορόν με 1-0 και προκρίθηκε στον τελικό της Πριμέρα Νασιονάλ (δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής), όπου και θα διεκδικήσει το δεύτερο και τελευταίο εισιτήριο ανόδου στην Πριμέρα Ντιβιζιόν (πρώτη κατηγορία).

Η πρόκριση της βέβαια επισκιάστηκε από ένα άκρως επεισοδιακό τέλος, αφού με το τελευταίο σφύριγμα, ξέσπασε μια άγρια ​​συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν παίκτες, προπονητικό επιτελείο και οπαδοί, αναγκάζοντας την άμεση επέμβαση της αστυνομίας στον αγωνιστικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, η ένταση είχε ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου όταν ο Χοακίν Λιβέρα της Μορόν έλαβε κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε εξαιτίας μιας αγκωνιάς που έδωσε σε αντίπαλο αμυντικό. «Όταν ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα, η ατμόσφαιρα εξερράγη: υπήρχαν τρέξιματα, γροθιές, κλωτσιές και προσβολές, ενώ μπήκε και η αστυνομία και προσπαθούσε να περιορίσει το χάος», ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή της Μαδρίν μετά το τέλος του αγώνα.

🤝⚫️🟡 MADRYN, UN HISTÓRICO ROBO QUE LO DEJA “A TIRO” DE ASCENDER Y PIÑAS 🔥❗️



🔫 ROBÓ de local a Morón



‼️ Echavarría dejó al gallo con 10, de una falta inexistente derivó el gol del 1-0, y el local PEGÓ y se fue sin 🟥



🔥 PIÑAS EN EL FINAL POR EL ROBOpic.twitter.com/8epnitgcYi — Fútbol Analítico (@futbolanal) November 16, 2025

Επιπλέον κατα τη διάρκεια της εξόδου της Μορόν από τον αγωνιστικό χώρο, μερικοί παίκτες της ομάδας ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με την αστυνομία που τους ψέκασε με σπρέι πιπεριού για να τους αντιμετωπίσει. Κάποιοι ποδοσφαιριστές κατέληξαν στο έδαφος, ενώ άλλοι κατέρρευσαν αναίσθητοι απαιτώντας ιατρική βοήθεια εν μέσω ενός σκηνικού απόλυτου χάους.