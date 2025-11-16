Γοδόι Κρουζ: Συγκινητικές στιγμές με κλάματα και λυγμούς στον υποβιβασμό της ομάδας (vid)
Ιστορική, αλλά με την αρνητική έννοια ήταν η εντός έδρας αναμέτρηση της Γοδόι Κρουζ με την Ντεπορτίβο Ριέστα, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος Αργεντινής.
Και μπορεί ο Σαντίνο Αντίνο, που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, να σκόραρε, ωστόσο αυτό το γκολ εν τέλει δεν έφτασε για την ομάδα του, με το τελικό 1-1 να την καταδικάζει σε υποβιβασμό!
Έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια, η Γοδόι θα βρεθεί στην 2η κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, με τους φιλάθλους και τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου να μην μπορούν να κρατήσουν τα δάκρυά τους και να ξεσπούν με λυγμούς, μετά το τελικό σφύριγμα.
Godoy Cruz were relegated to the second division of Argentine football after 17 years in the top flight. ⬇️🇦🇷— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 16, 2025
The players and the fans couldn’t hide the heartbreak. 💔😢
This is football. This is how much we all care about our club. 😔
pic.twitter.com/rsI99IhOyO
