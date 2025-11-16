Ρίγη συγκίνησης προκαλούν οι εικόνες των φιλάθλων και παικτών της Γοδόι Κρουζ να ξεσπούν σε κλάματα, μετά τον υποβιβασμό της ομάδας.

Ιστορική, αλλά με την αρνητική έννοια ήταν η εντός έδρας αναμέτρηση της Γοδόι Κρουζ με την Ντεπορτίβο Ριέστα, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος Αργεντινής.

Και μπορεί ο Σαντίνο Αντίνο, που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, να σκόραρε, ωστόσο αυτό το γκολ εν τέλει δεν έφτασε για την ομάδα του, με το τελικό 1-1 να την καταδικάζει σε υποβιβασμό!

Έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια, η Γοδόι θα βρεθεί στην 2η κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, με τους φιλάθλους και τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου να μην μπορούν να κρατήσουν τα δάκρυά τους και να ξεσπούν με λυγμούς, μετά το τελικό σφύριγμα.