Προγνωστικά για τις αναμετρήσεις της ημέρας!

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φτάνουν στο τέλος τους και κρίνουν τα απευθείας εισιτήρια για την τελική φάση και τις θέσεις για τα μπαράζ.

Στον 6ο όμιλο την τελευταία στροφή θα κριθούν τα πάντα, καθώς η Πορτογαλία υπέστη αναπάντεχη ήττα από την Ιρλανδία (2-0) η οποία με το διπλό χτύπημα του Πάροτ από το πρώτο ημίχρονο (17’, 45’) έμεινε ζωντανή για τη δεύτερη θέση, έχοντας 7 βαθμούς, έναντι 8 των δεύτερων Ούγγρων και 10 των πρώτων Πορτογάλων.

Την 6η και τελευταία αγωνιστική η Ουγγαρία φιλοξενεί τους Ιρλανδούς (16:00) με τους γηπεδούχους να τερματίζουν δεύτεροι και με ισοπαλία, έχοντας αμυδρή ελπίδα για πρωτιά με νίκη εφόσον συμβεί το απρόοπτο στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Αρμενία, ενώ το «διπλό» θα δώσει τη δεύτερη θέση την ομάδα του Χέιμιρ Χάλγκριμσον. Στο 3.75 η ισοπαλία στη Βουδαπέστη, όπως είχε συμβεί και στο Δουβλίνο (2-2).

«Τελικός» για τη δεύτερη θέση του 4ου ομίλου γίνεται στη Βαρσοβία, με την Ουκρανία να αντιμετωπίζει την Ισλανδία (19:00).

Οι δύο ομάδες μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής (Γαλλία-Ουκρανία 4-0, Αζερμπαϊτζάν-Ισλανδία 0-2) ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς, με τους Ουκρανούς να παίρνουν θέση για τα μπαράζ μόνο με νίκη, καθώς υστερούν στη διαφορά τερμάτων. Σε 4/5 παιχνίδια της η ομάδα του Σεργκέι Ρεμπρόφ είχε G/G κι ένα εξ αυτών ήταν το 3-5 στο έτερο ματς με τους Ισλανδούς. Στο 1.99 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Στον 11ο όμιλο όλα ξεκαθάρισαν την προτελευταία αγωνιστική, καθώς η νίκη της Αλβανίας (0-1) σε συνδυασμό με το 2-0 της Αγγλίας με τη Σερβία έδωσε στους Αλβανούς οριστικά τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα μπαράζ.

Η ομάδα του Τούχελ έχει κάνει τέλεια προκριματικά με 7/7 νίκες και 20-0 τέρματα και την τελευταία αγωνιστική δοκιμάζεται στα Τίρανα (19:00) με τους γηπεδούχους να θέλουν να γιορτάσουν με ένα σπουδαίο αποτέλεσμα την επιτυχία τους και τα «τρία λιοντάρια» να διατηρήσουν το απόλυτο. Στο 1.95 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

