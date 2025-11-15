Με ψηλά το κεφάλι η Εθνική!

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σκωτία για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η Εθνική δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της πρόκρισης που είχε θέσει και η ήττα στη Δανία (3-1) την προηγούμενη αγωνιστική έσβησε και μαθηματικά τις όποιες ελπίδες είχε.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς «παραδόθηκε» από το πρώτο ημίχρονο στην αντίπαλο της. Μπορεί να μπήκε δυνατά στα πρώτα λεπτά όμως από τη στιγμή που δέχθηκε το πρώτο γκολ στο 21’ «κατέρρευσε». Στη συνέχεια είδε την αντίπαλο της να βρίσκει δίχτυα άλλες δύο φορές (40’, 41’) και στην ουσία να «καθαρίζει» το παιχνίδι.

Στο δεύτερο μέρος η «γαλανόλευκη» σκόραρε με τον Τζόλη (63’) και είχε μεγάλες ευκαιρίες για να μειώσει περισσότερο όμως το τελικό αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

Αυτή ήταν η 3η σερί ήττα για την Ελλάδα και μοιραία ήρθε ο αποκλεισμός. Επικράτησε μόνο της Λευκορωσίας και τώρα θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που «καίγεται» για το αποτέλεσμα. To Over 2.5 προσφέρεται σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι σε πολύ κατάσταση και τη φετινή σεζόν, μετρώντας 9 γκολ σε 11 ματς στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Να σκοράρει απέναντι στη Σκωτία βρίσκεται σε απόδοση 3.00 στη Novibet.

Η Σκωτία συγκατοικεί στην 1η θέση του ομίλου με τη Δανία, με την οποία ήρθε ισόπαλη (0-0) στην πρεμιέρα. Έπειτα μετράει τρεις σερί νίκες και εδώ που έφτασε έχει ως μεγάλο στόχο την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ.

Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και να παίξει έναν τελικό με τη Δανία στη Γλασκώβη την Τρίτη (18/11).

Την προηγούμενη αγωνιστική επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί καθώς επιβλήθηκε εντός έδρας (2-1) της Λευκορωσίας με σκόρερ τους Τσε Άνταμς (15’) και ΜακΤομινέι (84’).

Έχει μεγαλύτερο κίνητρο από την Εθνική και θέλει να πάρει την απευθείας πρόκριση για το Μουντιάλ. Η διπλή ευκαιρία Χ2 είναι σε απόδοση 1.60 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.