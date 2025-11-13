Αδιανόητο διπλό pyro show των Winners της Wydad Casablanca για τα 20 χρόνια από την ίδρυσή τους (vid)

Οπαδοί της Γουίνταν Καζαλμπλάνκα

«Κάηκε» η Καζαμπλάνκα χθες το βράδυ για την συμπλήρωσε 20 χρόνων από την ίδρυση των Ultras Winners της Wydad Casablanca.

Κατά καιρούς οπαδοί πολλών ομάδων έχουν κάνει στην πόλη τους διάφορα pyro shows, προκειμένου είτε να γιορτάσουν μια μεγάλη αγωνιστική επιτυχία, είτε τα γενέθλια τους... Ελάχιστα όμως μπορούν να συγκριθούν με αυτό που έγινε χθες το βράδυ στην Καζαμπλάνκα.

Οι οπαδοί της Wydad λοιπόν, γιόρταζαν τα 20 χρόνια του πιο δυναμικού συνδέσμου τους, των Winners και το έκαναν με ένα εντυπωσιακό τρόπο, ο οποίος περιελάμβανε δύο διαφορετικά pyro shows.

Όπως μπορείτε να δείτε και στα παρακάτω videos στο ένα είχαν απλωθεί σε όλο το παραλιακό σημείο της πόλης και άναψαν χιλιάδες καπνογόνα, ενώ στο άλλο είχαν εκτός από τις φωτοβολίδες που είχαν πετάξει στον ουρανό είχαν και στρόμπο.

Δείτε την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν...

     

