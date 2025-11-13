Αδιανόητο διπλό pyro show των Winners της Wydad Casablanca για τα 20 χρόνια από την ίδρυσή τους (vid)
Κατά καιρούς οπαδοί πολλών ομάδων έχουν κάνει στην πόλη τους διάφορα pyro shows, προκειμένου είτε να γιορτάσουν μια μεγάλη αγωνιστική επιτυχία, είτε τα γενέθλια τους... Ελάχιστα όμως μπορούν να συγκριθούν με αυτό που έγινε χθες το βράδυ στην Καζαμπλάνκα.
Οι οπαδοί της Wydad λοιπόν, γιόρταζαν τα 20 χρόνια του πιο δυναμικού συνδέσμου τους, των Winners και το έκαναν με ένα εντυπωσιακό τρόπο, ο οποίος περιελάμβανε δύο διαφορετικά pyro shows.
Όπως μπορείτε να δείτε και στα παρακάτω videos στο ένα είχαν απλωθεί σε όλο το παραλιακό σημείο της πόλης και άναψαν χιλιάδες καπνογόνα, ενώ στο άλλο είχαν εκτός από τις φωτοβολίδες που είχαν πετάξει στον ουρανό είχαν και στρόμπο.
Δείτε την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν...
Winners 2005 ultras burning Casablanca with a double pyroshow celebrating their 20th anniversary
📽 @WydadTime@WydadRedCastle
🇲🇦 12.11 pic.twitter.com/nuKEYSQYda— 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) November 13, 2025
🇲🇦 Les Winners du Wydad Casablanca ont célébré leurs 20 ans à Casablanca ce soir 🤯#Wydad #Casablanca (🎥 @WydadRedCastle)pic.twitter.com/yjM3oeaV40— Stadium Traveller (@Stadium_Tr) November 12, 2025
The Wydad Casablanca winners ultras celebrated their 20th anniversary in Casablanca last night 🇲🇦
pic.twitter.com/kzwVOyDDR9— FootballAwaydays (@Awaydays23) November 13, 2025
Les Winners Wydad Casablanca fêtent leurs 20ans d existence.— 𝐏𝐒𝐆 𝐌𝐀𝐑𝐎𝐂🇲🇦 (nouveau compte ) (@PsgFanClubMaroc) November 13, 2025
13/11/25 Casablanca 🔥🔥 pic.twitter.com/XMB3I1yby6
🇲🇦 Les images exceptionnelles des 20 ans des Winners du Wydad à Casablanca hier 🤯#Wydad #Casablanca (🎥 @WydadRedCastle)pic.twitter.com/EwQSn2taKp https://t.co/g0EN32zzqU— Stadium Traveller (@Stadium_Tr) November 13, 2025
