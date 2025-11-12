Λευκορωσία U19 - Ελλάδα U19 0-2: Με το «δεξί» η Εθνική Νέων και... φουλ για την Elite Round
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ταξίδι της στα προκριματικά του EURO U19 του 2026 η Εθνική Νέων καθώς επικράτησε στην πρεμιέρα της αντίστοιχης ομάδας της Λευκορωσίας με 2-0 στην Τουρκία.
Σε ένα ματς όπου αμφότερες οι ομάδες είχαν καλές στιγμές, το σύνολο του Βαγγέλη Μόρα ήταν εκείνο που βρήκε τον δρόμο προς το γκολ, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο σκόρερ που... έλυσε τον γόρδιο δεσμό ήταν ο Ανέστης Μύθου του ΠΑΟΚ, ο οποίος άνοιξε το σκορ με ωραίο σουτ για να πάρει τη σκυτάλη ο Γιώργος Σώκος στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώσει το τελικό 2-0 για τη χώρα μας.
Επόμενος αντίπαλος στα τούρκικα γήπεδα είναι το Λιχτενστάιν, το οποίο η Ελλάδα κοντράρεται το Σάββατο (15/11) στις 12:00 με μοναδικό στόχο το 2/2 και τη ψυχολογία στα ύψη για το φινάλε κόντρα στη διοργανώτρια, Τουρκία.
Θυμίζουμε πως η Εθνική Νέων πρέπει να τερματίσει στην 1η ή στη 2η θέση του ομίλου ή να είναι η καλύτερη 3η για να περάσει στην Elite Round και από εκεί στα τελικά του EURO U19.
Εθνική Νέων: Μπελέρης, Ντούνγκα, Μπαταούλας, Κοσίδης, Τσιώτας, Σαρρής, Χάμζα (Χαρούπας 62'), Ζέκα (Φίλης 72'), Κολοκοτρώνης (Παπανικολάου 62', (Μπερδός 72')), Τσίγκας, Μύθου (Σώκος 84').
