Γεωργία Χαλατσογιάννη και Κώστας Κατσουράνης: Μιλούν στο Gazzetta για τη νέα εποχή στο ποδόσφαιρο γυναικών

Δύο διαφορετικές γενιές, ένα κοινό πάθος: το ποδόσφαιρο.

Η Γεωργία Χαλατσογιάννη, διεθνής ποδοσφαιρίστρια και μέλος της Team Visa και ο Κώστας Κατσουράνης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής, μίλησαν ανοιχτά στο Gazzetta για τη νέα εποχή του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα.

Μια εποχή που χτίζεται με σκληρή δουλειά, επιμονή και τη στήριξη εταιρειών που πιστεύουν στις ίσες ευκαιρίες, όπως η Visa Greece.

«Το ποδόσφαιρο είναι για όλους»

Όπως τόνισε ο Κώστας Κατσουράνης: «Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει διαχωρισμός. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους, αγόρια και κορίτσια. Για μένα είναι ακριβώς το ίδιο». Για τον πρώην ποδοσφαιριστή, η ισότητα δεν είναι θεωρία είναι ευθύνη όλων: «Χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή από όλους μας, μεγαλύτερη στήριξη στα κορίτσια, περισσότερη οργάνωση. Νομίζω ότι είμαστε σε πρώιμο στάδιο, αλλά τα οφέλη θα είναι μεγάλα και πολλά για την κοινωνία μας γενικά».

«Το ποδόσφαιρο γυναικών μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον αθλητισμό»

Η 20χρονη Γεωργία Χαλατσογιάννη, που αγωνίζεται πλέον με την φανέλα της Ελβετικής ομάδας BSC YB Frauen, βλέπει πέρα από το γήπεδο. Για εκείνη, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα άθλημα, είναι τρόπος ζωής: «Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο γυναικών μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον γυναικείο αθλητισμό στην Ελλάδα, καθώς μπορεί να εμπνεύσει και να σπάσει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Μας κάνει γνωστό ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχουν φύλα, δεν υπάρχει ανδρικό και γυναικείο άθλημα. Υπάρχει μόνο το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνεις».

Η ίδια τονίζει ότι το παράδειγμα του εξωτερικού δείχνει τον δρόμο: «Τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο γυναικών βλέπουμε να αναπτύσσεται σημαντικά στο εξωτερικό, με τους φιλάθλους, την αναγνώριση, την προβολή. Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να κάνουμε ακόμα αρκετά βήματα, ώστε να φτάσουμε αυτά τα επίπεδα».

Η στήριξη της Visa: Από τη θεωρία στην πράξη

Πίσω από κάθε βήμα προόδου χρειάζεται στήριξη και η Visa Greece αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό. Μέσα από το πρόγραμμα Team Visa, η εταιρεία στηρίζει αθλήτριες σε όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους τα εργαλεία να εξελιχθούν, να εμπνεύσουν και να αποτελέσουν πρότυπα.

Όπως σημειώνει η Ελεάννα Κοσκινά, Head of Marketing Greece, Cyprus, Malta & Israel, η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής κοινωνικής προσφοράς: «Στηρίζουμε τις κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούμε. Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους και να βοηθάει την εξέλιξη. Είμαστε πολύ περήφανοι ως Visa που μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια και να δώσουμε ώθηση στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα».

Η Visa συνεχίζει να επενδύει ενεργά στην ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο, όπως και η ισότητα δεν έχει σύνορα.