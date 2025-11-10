Το απίθανο γκολ που πέτυχε η Ατλέτικο Οτάβα εν μέσω χιονοθύελλας! (vid)

Η Ατλέτικο Οτάβα πέτυχε ένα απίστευτο γκολ στον τελικό της καναδικής Premier League εν μέσω ασταμάτητης χιονοθύελλας.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/11) πραγματοποιήθηκε ο τελικός του καναδικού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Ατλέτικο Οτάβα και τη Κάβαλρι, παρά το γεγονός πως στη Καναδική πρωτεύουσα το χιόνι έπεφτε από νωρίς, με τους γηπεδούχους να είναι εκείνοι που τελικά κατέκτησαν τον τίτλο.

Ο Έρντ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 33ο λεπτό μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι με τον Νταβίντ Ροντρίγκεζ να ισοφαρίζει επτά λεπτά αργότερα με ένα απίθανο γκολ. Ο Αμερικάνος μεσοεπιθετικός παρά τις αντίξοες συνθηκες του αγώνα κατάφερε και πέτυχε γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι, με τους φιλάθλους που βρίσκονταν στη κερκίδα να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

ATLETICO OTTAWA TIE THE GAME ON AN ABSOLUTELY INSANE BICYCLE KICK IN THE SNOW ❄️😱

Το ματς οδηγήθηκε στη παράταση με τον Ροντρίγκεζ να εξελίσσεται στον ήρωα της αναμέτρησης, αφού στο 107' σημείωσε και δεύτερο προσωπικό τέρμα με το οποίο το σύνολο του Μεξικανού προπονητή Ντιέγκο Μεχία σφράγισε τη νίκη.

Αυτό ήταν το πρώτο πρωτάθλημα της Ατλέτικο Οτάβα μόλις πέντε χρόνια μετά την ίδρυση της, ενώ στους τελικούς είχε βρεθεί άλλη μία φόρα το 2022, όταν και έχασε με 0-2 από τη Φορτζ, στο πάγκος της οποίας καθόταν τότε ο Ελληνο- Καναδός τεχνικός Χαράλαμπος Σμυρνιώτης.