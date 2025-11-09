Έχοντας μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, ο Ρουί Κόστα ψηφίστηκε να παραμείνει στην προεδρία της Μπενφίκα μέχρι και το 2029.

Η εποχή του Ρουί Κόστα συνεχίζεται στην Μπενφίκα καθώς ο άλλοτε ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε να παραμείνει στην προεδρία του συλλόγου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Συγκεκριμένα, έχοντας μεγάλη διαφορά από τον 2ο Ζοάο Νορόνα Λόπεζ, ο Ρουί Κόστα θα συνεχίσει το έργο του στους «αετούς» όπου βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης για ακόμη μία τετραετία (είχε εκλεχθεί πρώτη φορά το 2021).

Ο ίδιος σύλλεξε συνολικά 66% των ψήφων αντί του 34% που είχε ο αντίπαλος του ενώ στις δηλώσεις του έδειξε τη χαρά και την υπερηφάνεια του για το αποτέλεσμα:

«Τα πρώτα μου λόγια απευθύνονται στους οπαδούς της Μπενφίκα, τι τεράστια υπερηφάνεια. Συγχαρητήρια για αυτή την αξιοσημείωτη δημοκρατική ζωντάνια και την εξαιρετική συμμετοχή. Μόνο η Μπενφίκα έγραψε ιστορία με αυτόν τον τρόπο ψηφίζοντας για την Μπενφίκα. Τι μεγαλείο, ψυχή και συμμετοχή. Σαν την Μπενφίκα δεν υπάρχει τίποτα ισάξιο».