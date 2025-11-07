Η Καέν του Μπαπέ εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση: 16 υπάλληλοι αποχώρησαν από τον σύλλογο
Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ιδιοκτήτης της γαλλικής Καέν εδώ και έναν χρόνο. Όταν απέκτησε την ομάδα, εκείνη βρισκόταν στη 13η θέση της Ligue 2. Πλέον, ο σύλλογος της Νορμανδίας έχει υποβιβαστεί, μετά από την περσινή εφιαλτική σεζόν και αγωνίζεται στη National League.
Ωστόσο, το ότι αγωνίζεται στην 3η κατηγορία της Γαλλίας δεν είναι το μόνο πρόβλημα, καθώς αναγκάστηκε να καταφύγει σε σχέδιο προστασίας θέσεων εργασίας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση 16 υπαλλήλων από τα διοικητικά, μάρκετινγκ και εμπορικά τμήματα του συλλόγου.
Φέτος, ο σύλλογος της Νορμανδίας δεν έχει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην 10η θέση μετά από μόλις 3 νίκες σε 12 αγώνες, με πολλούς από τους υποστηρικτές της γαλλικής ομάδας να έχουν παράπονα από τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και να του ζητάνε να αλλάξει τα πράγματα.
