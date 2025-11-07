Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Βλέπουμε μαζί το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι του Μπενίτεθ

Άλλη μια ποδοσφαιρική Κυριακή παρέα με το Gazzetta.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επιστρέφει δυναμικά αυτή την Κυριακή, προσφέροντας μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική. Αυτή τη φορά, βλέπουμε μαζί το ντέρμπι της Super League: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Λίγο πριν τη σέντρα, στις 20:25, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να επισκεφθείς οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ, να σκανάρεις το QR code και να μπεις στη live δράση. Από εκείνη τη στιγμή, μεταφέρεσαι απευθείας σε αναλύσεις πριν τον αγώνα, στοιχηματικά tips, ενισχυμένες αποδόσεις που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και κληρώσεις για μοναδικά δώρα που απογειώνουν τη βραδιά!

Όπως πάντα, ο Θανάσης Πασσάς με το γνώριμο χιούμορ και την εκρηκτική του ενέργεια υποδέχεται τους Άκη Γκιουλέκα, Γιώργο Γκιουλέκα και Κόνι Θεοδώρου, οι οποίοι κάνουν τα δικά τους σχόλια για τα παιχνίδια της βραδιάς.

Στο πλευρό τους, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μεταφέρουν τον παλμό του ντέρμπι, με όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν την αναμέτρηση, με δημοσιογραφική ανάλυση που σε βάζει πραγματικά μέσα στο παιχνίδι.

Πέρασε από το κοντινότερο κατάστημα ΟΠΑΠ και ζήσε κι εσύ από κοντά τη μοναδική live εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta!