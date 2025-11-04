Ποδοσφαιριστής της Ραντνίτσκι αποκάλυψε ότι ο προπονητής του, Μλάντεν Ζίζοβιτς, παραπονιόταν για ένα γεύμα με ψάρι ώρες προτού καταρρεύσει κατά τη διάρκεια αγώνα και τελικά αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Σερβία -και όχι μόνο- η είδηση του θανάτου του Μλάντεν Ζίζοβιτς, του προπονητή της Ραντνίτσκι 1923, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα το βράδυ της Δευτέρας (3/11).

Ο Βόσνιος προπονητής ένιωσε αδιαθεσία και σωριάστηκε στο έδαφος στο 22ο λεπτό του αγώνα, μπροστά στα έντρομα μάτια παικτών και συνεργατών. Στη συνέχεια διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα σκορπίζοντας θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ένας από τους παίκτες της Ραντνίτσκι, ο Βόσνιος Μεχμέντ Κόσιτς, μίλησε σε Μέσο της χώρας του αποκαλύπτοντας ότι ο Ζίζοβιτς παραπονιόταν για το ψάρι το οποίο κατανάλωσε μερικές ώρες πριν το τραγικό συμβάν, ενώ δεν ολοκλήρωσε ποτέ το γεύμα του.

«Δεν κοιμήθηκα μέχρι τα ξημερώματα. Δεν έχω λόγια, είμαστε συγκλονισμένοι. Παίζω στο μυαλό μου τη σκηνή, μου έδινε οδηγίες και κάποια στιγμή τον είδα να μιλάει στον τέταρτο. Μετά κατευθύνθηκε προς τον πάγκο μας, στράφηκε στους υπόλοιπους και είπε ''Δεν αισθάνομαι καλά, δεν αισθάνομαι καλά''... Και μετά έπεσε κάτω.

Παραπονιόταν για το ψάρι που είχε φάει νωρίτερα, δεν μπορούσε να φάει άλλο. Μιλούσε για αυτό συνέχεια. Δεν υπήρχαν προβλήματα στην προθέρμανση, το παιχνίδι ξεκίνησε και όλα ήταν καλά.

Συνεχίσαμε να παίζουμε μετά το περιστατικό, ελπίζοντας ότι δεν θα συνέβαινε το χειρότερο και ότι θα ήταν ξανά μαζί μας. Είπαμε ότι θα αγωνιστούμε για αυτόν, θέλαμε να τον ανταμείψουμε με νίκη. Προφανώς, δεν μπορούσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι μετά από κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύαμε ότι επιστρέψει και θα πανηγυρίσουμε μαζί τη νίκη», εξήγησε ο Κόσιτς, η κατάληξη όμως ήταν τραγική.

Ο Ζίζοβιτς είχε αναλάβει την σερβική ομάδα μόλις μερικές ημέρες νωρίτερα, στις 23 Οκτωβρίου, για μόλις δύο παιχνίδια προτού η μοίρα τα φέρει έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στα 44 του έτη...