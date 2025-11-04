Παίκτης της Ραντνίτσκι για τον θάνατο του προπονητή του: «Παραπονιόταν για το ψάρι που έφαγε νωρίτερα»
Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη Σερβία -και όχι μόνο- η είδηση του θανάτου του Μλάντεν Ζίζοβιτς, του προπονητή της Ραντνίτσκι 1923, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα το βράδυ της Δευτέρας (3/11).
Ο Βόσνιος προπονητής ένιωσε αδιαθεσία και σωριάστηκε στο έδαφος στο 22ο λεπτό του αγώνα, μπροστά στα έντρομα μάτια παικτών και συνεργατών. Στη συνέχεια διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα σκορπίζοντας θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Mladen Žižović, the manager of Radnički 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Lučani.November 4, 2025
Here, the players are being informed of his passing.pic.twitter.com/lKFAtdn8OR
Ένας από τους παίκτες της Ραντνίτσκι, ο Βόσνιος Μεχμέντ Κόσιτς, μίλησε σε Μέσο της χώρας του αποκαλύπτοντας ότι ο Ζίζοβιτς παραπονιόταν για το ψάρι το οποίο κατανάλωσε μερικές ώρες πριν το τραγικό συμβάν, ενώ δεν ολοκλήρωσε ποτέ το γεύμα του.
«Δεν κοιμήθηκα μέχρι τα ξημερώματα. Δεν έχω λόγια, είμαστε συγκλονισμένοι. Παίζω στο μυαλό μου τη σκηνή, μου έδινε οδηγίες και κάποια στιγμή τον είδα να μιλάει στον τέταρτο. Μετά κατευθύνθηκε προς τον πάγκο μας, στράφηκε στους υπόλοιπους και είπε ''Δεν αισθάνομαι καλά, δεν αισθάνομαι καλά''... Και μετά έπεσε κάτω.
Παραπονιόταν για το ψάρι που είχε φάει νωρίτερα, δεν μπορούσε να φάει άλλο. Μιλούσε για αυτό συνέχεια. Δεν υπήρχαν προβλήματα στην προθέρμανση, το παιχνίδι ξεκίνησε και όλα ήταν καλά.
Συνεχίσαμε να παίζουμε μετά το περιστατικό, ελπίζοντας ότι δεν θα συνέβαινε το χειρότερο και ότι θα ήταν ξανά μαζί μας. Είπαμε ότι θα αγωνιστούμε για αυτόν, θέλαμε να τον ανταμείψουμε με νίκη. Προφανώς, δεν μπορούσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι μετά από κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύαμε ότι επιστρέψει και θα πανηγυρίσουμε μαζί τη νίκη», εξήγησε ο Κόσιτς, η κατάληξη όμως ήταν τραγική.
Ο Ζίζοβιτς είχε αναλάβει την σερβική ομάδα μόλις μερικές ημέρες νωρίτερα, στις 23 Οκτωβρίου, για μόλις δύο παιχνίδια προτού η μοίρα τα φέρει έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στα 44 του έτη...
On behalf of the European football community, we extend our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues of @RFK1923 head coach Mladen Žižović.— UEFA (@UEFA) November 4, 2025
The Bosnian manager passed away yesterday at the age of 44, leaving behind a legacy as a player and manager.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.