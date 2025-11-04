Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, σερί για τους υπόλοιπους

Η Ελλάδα αποδεικνύεται… εφιάλτης για την Αϊντχόφεν, ΠΑΟΚ και Γιουνγκ Μπόις προσφέρουν θέαμα, η ΑΕΚ θυμάται μέρες 2006, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει καλή παράδοση στη Σουηδία. Αυτά και ακόμα περισσότερα στα Crazy Stats!

Έπειτα από μια τετραετία, οι δρόμοι του Ολυμπιακού και της PSV συναντώνται ξανά, αυτή τη φορά στη League Phase του Champions League. Δυο φορές έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους: στα νοκ άουτ της φάσης των «32» του Europa League, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί εντός 4-2 και στον επαναληπτικό να παίρνει την πρόκριση στο τέλος (88’) με γκολ του Χασάν (1-2). Οι επισκέψεις της Αϊντχόφεν στην Ελλάδα, πάντως, είναι.. εφιαλτικές, καθώς μετρά 3 ήττες και μόλις 1 νίκη, με τον άσο να προσφέρεται στο 2.55.

Άλλωστε, η PSV χάνει τη δυναμική της μακριά από το Philips Stadion, μετρώντας μόλις 3 νίκες στα τελευταία 30 εκτός έδρας παιχνίδια στη διοργάνωση, ενώ δέχθηκε γκολ στα 17 πιο πρόσφατα από αυτά. Κάθε ματς των Ολλανδών μοιάζει με ένα… μίνι φεστιβάλ γκολ στη διοργάνωση! Στα 9 παιχνίδια τους στο Champions League το 2025 έχουν σημειωθεί 43 γκολ συνολικά. Το Over 2,5 τώρα πληρώνει 1.66.

Από εκεί και πέρα, πάντα στην Ευρώπη ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κάνει τη διαφορά, έχοντας πετύχει 22 γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα. Τώρα, χρειάζεται άλλο ένα τέρμα, για να γράψει ιστορία, καθώς ο παίκτης με τα περισσότερα ευρωπαϊκά γκολ με ελληνική ομάδα στην Ευρώπη είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος, που πέτυχε 23 τέρματα με τον Παναθηναϊκό. Θα τα καταφέρει ο Μαροκινός; Σε απόδοση 2.45 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ελ Κααμπί.

Μάλμε – Παναθηναϊκός: Δέχονται πάντα γκολ οι Σουηδοί

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Μάλμε, έχοντας καλή παράδοση επί σουηδικού εδάφους, καθώς ηττήθηκε μόνο από την Τζουγκάρντεν πέρυσι στις 7 προηγούμενες επισκέψεις του. Θα αντιμετωπίσει μία ομάδα, που έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 25 προηγούμενα παιχνίδια της στην Ευρώπη, εξαιρουμένων των προκριματικών, χάνοντας τα 20 από αυτά!

Η Μάλμε, μάλιστα, δέχθηκε γκολ σε κάθε ένα από αυτά τα 25 παιχνίδια, ενώ δεν σκόραρε 13 φορές… Το διπλό πληρώνει 2.55. Από εκεί και πέρα, ο Σφιντέρσκι συνεχίζει να εντυπωσιάζει για τους «πράσινους» στην Ευρώπη, έχοντας σκοράρει και στα 3 ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Ο τελευταίος παίκτης του Παναθηναϊκού, που βρήκε δίχτυα σε 4+ συνεχόμενα ματς στην Ευρώπη ήταν ο Ιωαννίδης τον Δεκέμβριο του 2023. Θα τον… πιάσει ο Πολωνός; Σε απόδοση 3.00 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις: Από τις πιο θεαματικές

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Νις, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Γιουνγκ Μπόις. Οι γηπεδούχοι έχουν κρατήσει το μηδέν στα 5 από τα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στην Ευρώπη, κάτι που έκαναν και στα 3 πιο πρόσφατα από αυτά, όλα φέτος. Η τελευταία φορά που δεν δέχθηκαν γκολ για 4+ διαδοχικά παιχνίδια ήταν το 1982.

Την ίδια στιγμή, η ελβετική ομάδα προέρχεται από το 2-0 επί της Στεάουα στη Ρουμανία, όμως ποτέ στην ιστορία της δεν πέτυχε διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών). Βρίσκουμε τον άσο στο 1.70. Σε αυτό το παιχνίδι, πάντως, θα αναμετρηθούν δύο ομάδες που έχουν τα πιο θεαματικά ματς στη διοργάνωση. Σε εκείνα του ΠΑΟΚ έχουν σημειωθεί 11 γκολ, ενώ σε εκείνα της Γιουνγκ Μπόις 12! Αυτές οι επιδόσεις ανήκουν στο top 3 της σχετικής λίστας. Το Over 2,5 τώρα προσφέρεται στο 1.65.

Τέλος, από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος έχει άμεση συμμετοχή στα 3 από τα 5 γκολ της ομάδας του στη League Phase (2 τέρματα & 1 ασίστ). Στη νέα αγορά «Πόντοι παίκτη» βρίσκουμε σε απόδοση 1.72 το 10+ για τον Ζίφκοβιτς.

ΑΕΚ όπως το… 2006!

Μετά το εντυπωσιακό 6-0 επί της Αμπερντίν, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να πετύχει διαδοχικές νίκες σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2006, όταν είχε νικήσει Λιλ και Μίλαν εντός έδρας στο Champions League.

Απέναντί της η Σάμροκ Ρόβερς, η οποία μετρά μόλις μία νίκη στα 10 εκτός έδρας παιχνίδια ομίλων . Μάλιστα, οι Ιρλανδοί έχουν ηττηθεί στα τρία τελευταία παιχνίδια τους στο Conference League. Η ομάδα του Νίκολιτς, μάλιστα, βρίσκεται στη 2η θέση με τα περισσότερα σουτ εντός στόχου (15), Η Σάμροκ, από την άλλη, έχει κρατήσει μόλις τρεις φορές απαραβίαστη εστία στα τελευταία 24 ευρωπαϊκά παιχνίδια της. Ο άσος σε συνδυασμό με Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.65.

Παρί – Μπάγερν: Το εντυπωσιακό σερί των Βαυαρών

Γιγαντομαχία στο Παρίσι, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Μπάγερν. Η παράδοση, πάντως, είναι υπέρ των Βαυαρών, που έχουν κερδίσει και τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, επίδοση που είναι η χειρότερη ever για τους γηπεδούχους κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο! Συν ότι σε αυτά τα 4 ματς οι Παριζιάνοι δεν έχουν καν σκοράρει, παρά τις 40 τελικές τους προσπάθειες (οι 14 εντός εστίας). Θα γίνει η Μπάγερν η πρώτη ομάδα με 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί της Παρί στη διοργάνωση; Βρίσκουμε το διπλό στο 2.60.

Ωστόσο, οι Παριζιάνοι έχουν το μομέντουμ, μετρούν 6 συνεχόμενες νίκες στο Champions League, σερί που είναι το κορυφαίο τους στη διοργάνωση. Από την άλλη, βέβαια, η 4η αγωνιστική μόνο γούρικη δεν είναι για την Παρί, καθώς δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 4 προηγούμενες περιπτώσεις…

Ο Χάρι Κέιν θα κάνει και πάλι τη διαφορά για την Μπάγερν, ψάχνοντας γκολ σε 5 διαδοχικές εμφανίσεις στο Champions League για πρώτη φορά στην καριέρα του. Μόνο άλλοι δύο παίκτες έχουν σκοράρει σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια στο Champions League ως παίκτες της Μπάγερν: οι Ρόμπεν και Λεβαντόφσκι. Στο 1.83 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κέιν.

Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ: Βροχή τα γκολ

Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Ντόρτμουντ σε ένα ακόμα μεγάλο ματς. Οι Citizens δεν έχουν χάσει κανένα από τα 22 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους σε φάση ομίλων στη διοργάνωση, κερδίζοντας τα 19 από αυτά, ενώ δεν σκόραρε μόνο μία φορά (στο 0-0 με την Ίντερ το 2024). Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.44.

Cherki 🫂 Haaland #UCL pic.twitter.com/ksjCtxhRIU

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2025

Θα αντιμετωπίσουν μία άκρως επιθετική ομάδα τώρα, με την Ντόρτμουντ να έχει πετύχει 12 γκολ στη φετινή League Phase, πετυχαίνοντας 4+ γκολ και στα 3 προηγούμενα παιχνίδια της. Τώρα, μπορεί να γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που σκοράρει 4+ γκολ σε 4+ σερί αγώνες. Βρίσκουμε το Over 3,5 στο 2.00.

Από εκεί και πέρα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ μπορεί να γίνει ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 5+ διαδοχικά ματς στο Champions League με 3 διαφορετικές ομάδες (Λειψία, Ντόρτμουντ, Σίτι). Σε απόδοση 3.10 να πετύχει ο Χάαλαντ το πρώτο γκολ.

bwin Quick Hits

Μεγάλο ματς ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Reds έχουν κερδίσει τα 20 από τα 22 τελευταία ματς σε φάση ομίλων στο Champions League, κάτι που έχουν πετύχει και στα 12 πιο πρόσφατα από αυτά (ανάμεσά τους και ένα επί της Ρεάλ). Η «βασίλισσα», από την άλλη, έχει ξεκινήσει με 3 νίκες τη φετινή διοργάνωση, με το 2023 να είναι η τελευταία χρονιά που έκαναν το «4 στα 4» στην αρχή. Βρίσκουμε τον άσο στο 2.55 και το διπλό στο 2.45.

Η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Μπριζ και θα επιδιώξει να κερδίσει και τα δύο πρώτα εκτός έδρας ματς σε μία σεζόν Champions League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2020-21. Θα τα καταφέρει; Στο 1.53 το διπλό.

Η Άρσεναλ έχει ξεκινήσει τη League Phase του Champions League με 3 νίκες, χωρίς να δεχθεί ακόμα ούτε ένα γκολ. Η τελευταία φορά που οι Gunners κέρδισαν και τα 4 πρώτα ματς με 0 παθητικό ήταν το 2005. Θα ισοφαρίσουν εκείνη την επίδοση κόντρα στη Σλάβια Πράγας, η οποία δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 14 προηγούμενα παιχνίδια της στη διοργάνωση; Το διπλό σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 1.85.

Το αρνητικό σερί της Γιουβέντους χωρίς νίκη στο Champions League έχει φτάσει στα 4 ματς, επίδοση που είναι η χειρότερή της από το 2013. Θα καταφέρει να βάλει τέλος στην αρνητική της επίδοση με τον Σπαλέτι στον πάγκο, κόντρα στη Σπόρτινγκ που δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 24 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της κόντρα σε ομάδα των top-5 πρωταθλημάτων; Ο άσος προσφέρεται στο 1.95.

Ο Άγιαξ υποδέχεται τη Γαλατασαράι και προέρχεται από 6 διαδοχικές ήττες στην Ευρώπη για το μεγαλύτερο αρνητικό σερί της ιστορίας του. Θα το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.10 βρίσκουμε το διπλό.

Τα παιχνίδια της Άιντραχτ είναι άκρως εντυπωσιακά φέτος στο Champions League, καθώς και τα 3 έχουν λήξει με το ίδιο σκορ: 5-1! Οι «Αετοί» έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, στων οποίων στα 3 πρώτα παιχνίδια σημειώθηκαν 6+ τέρματα. Τώρα, θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Νάπολι, που έχει χάσει μόλις 1 από τα 18 προηγούμενα ματς μπροστά στο κοινό της διοργάνωση. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.61, ενώ αν τον συνδυάσουμε με Over 2,5 στο 1.90.

Η ΑΕΚ Λάρνακας έχει ξεκινήσει με το «απόλυτο» στο Conference League, κερδίζοντας διαδοχικά ευρωπαϊκά παιχνίδια για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τώρα, υποδέχεται την Αμπερντίν, η οποία δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 12 προηγούμενες εξόδους της στην Ευρώπη. Ο άσος πληρώνει 1.44. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να γίνει και η πρώτη κυπριακή ομάδα, που δεν δέχεται γκολ για 3 συνεχόμενα ευρωπαϊκά ματς. Θα τα καταφέρει; Ο άσος σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 2.25.

Η Ομόνοια δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 24 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, εξαιρουμένων των προκριματικών, χάνοντας τα 19 από αυτά. Θα διευρύνει το αρνητικό σερί στην έδρα της Λωζάνης; Ο άσος προσφέρεται στο 2.15.

Η Ρέιντζερς υποδέχεται τη Ρόμα, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ηττήθηκαν και στα 6 τελευταία ευρωπαϊκά ματς, σερί που είναι το χειρότερό τους στην Ευρώπη. Το διπλό πληρώνει 1.78.

Η Φιορεντίνα έχει χάσει μόλις 2 από τα 20 προηγούμενα παιχνίδια της σε φάση ομίλων του Conference League, σκοράροντας στα 19 από αυτά (2,6 γκολ κατά μέσο). Θα συνεχίσει το εξαιρετικό σερί κόντρα στη Μάιντς; Το διπλό προσφέρεται στο 2.95, ενώ το Over 2,5 στο 1.93.

