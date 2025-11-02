Stoiximan Super League: Με το πόδι στο γκάζι ο ΠΑΟΚ στις Σέρρες, με πίεση η ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό

Ανάλυση και προγνωστικά για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η δράση της 9ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής. Με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό και την σέντρα της αναμέτρησης προγραμματισμένη για τις 19:30. Η εντός έδρας 0-2 από την ΑΕΛ αποτέλεσε το κύκνειο άσμα για τον Κριστιάνο Μπάτσι στον πάγκο των γηπεδούχων.

Φυσιολογικά ο προπονητής πλήρωσε το μάρμαρο για τον φτωχό απολογισμό (1Ν-2Ι-5Η) στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και η αλήθεια είναι πως με την εικόνα του στο χορτάρι ο Πανσερραϊκός δεν έπειθε, έστω κι αν αποτελεί ένα ελαφρυντικό πως άλλαξε ριζικά το ρόστερ του το καλοκαίρι. Ο χρόνος πλέον έχει αρχίσει να πιέζει ασφυκτικά και η ανάγκη για θετικά αποτελέσματα είναι επιτακτική, καθώς ο Πανσερραϊκός έχει από κάτω του μόνο τον Αστέρα Τρίπολης. Πολλά τα προβλήματα τραυματισμών ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Το κακό σερί των πέντε ανεπιτυχών αποτελεσμάτων του προηγούμενου μήνα, έδωσε τη θέση του στο εκπληκτικό 5/5 που ακολούθησε κόντρα σε Ολυμπιακό (2-1), ΑΕΚ (2-0), Λιλ (4-3), Βόλο (3-0) και ΑΕΛ (4-1, Κύπελλο)! Ρολάρει εξαιρετικά στο χορτάρι ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο, με τον Κωνσταντέλια να χάρμα οφθαλμών. Στο +1 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, ο «δικέφαλος» θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί του, χτίζοντας πάνω στο μομέντουμ που έχει δημιουργήσει.

Δεν χωράει και πολλή ανάλυση στο ματς, καθώς ο Πανσερραϊκός δείχνει σε πολύ κακή κατάσταση και ανήμπορος να βγάλει αντίδραση. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει φόρα και δύσκολα θα αφήσει το πόδι από το γκάζι στις Σέρρες. Χωρίς καμία αξία πάντως οι αποδόσεις στο «διπλό».

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ΑΕΚ - Παναιτωλικός στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 6-0 επί της Αμπερντίν για το Conference League, η ΑΕΚ έδειξε να ξεπερνάει την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Ακολούθησε ωστόσο νέο κακό αποτέλεσμα σε ντέρμπι, αφού η ομάδα του Νίκολιτς δεν μπόρεσε να δείξει πράγματα στο Φάληρο με αποτέλεσμα να φύγει κατεβασμένο κεφάλι στο 2-0 από τον Ολυμπιακό.

Η αστάθεια στην απόδοση της και η αδυναμία να βγάλει ανταγωνιστικό πρόσωπο σε ματς απαιτήσεων είναι στοιχείο έντονου προβληματισμού αναφορικά με την κούρσα του τίτλου. Μεσοβδόμαδα νίκησε εκτός έδρας την Ηλιούπολη 1-0, με τον Καλοσκάμη να σκοράρει στις καθυστερήσεις της αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας. Στο -4 από την κορυφή, είναι ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια απώλειας βαθμών κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η ομάδα του Αγρινίου επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου. Βελτιωμένη η εικόνα στα πρώτα ματς με τη νέα τεχνική ηγεσία, στο 4-2 επί του ΟΦΗ, το 1-1 με την Κηφισιά και το 4-1 κόντρα στην Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδας. Στόχος για τον Παναιτωλικό, να αποφύγει τα σενάρια της ουράς και να εξασφαλίσει χωρίς άγχος την παραμονή του. Πάει χωρίς πίεση στη Νέα Φιλαδέλφεια και δίχως τους τραυματίες Μλάντεν, Αποστολόπουλο και Γαλιάτσο.

Αντίδραση θέλει να βγάλει η ΑΕΚ κόντρα σε μια ομάδα που δεν έχει κάτι να χάσει. Καμία αξία στις αποδόσεις του φαβορί, σε ένα παιχνίδι που είναι ίσως πιο δύσκολο από όσο φαντάζει.

