Κόλλημα με την κορυφή ο ΠΑΟΚ, να το καθαρίσει νωρίς θέλει η ΑΕΚ!

Την Κυριακή η Super League συνεχίζει με δυνατές αναμετρήσεις και «δοκιμασίες» για τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στις γειτονικές για τον ίδιο Σέρρες προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό. Τα «λιοντάρια» δεν βρίσκονται στην καλύτερη τους κατάσταση καθώς προέρχονται από δύο σερί ήττες απέναντι σε Βόλο (2-1) και ΑΕΛ Novibet (2-0).

Ο Κρίστιαν Μπάτσι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και δεν αποκλείεται ακόμα και να αποτελέσει παρελθόν σε περίπτωση ήττας.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση καθώς μετράει 5 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η τελευταία ήταν αυτή της Τετάρτης με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet για το Κύπελλο. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν λογίζονται ως βασικοί και ήδη από το πρώτο ημίχρονο αυτοί φρόντισαν να δείξουν την αξία τους.

Ο Ιβανούσετς άνοιξε το σκορ στο 2’, ο Κωνσταντέλιας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 12’ για να έρθουν οι Ντεσπόντοφ (17’ πεν.) και Μύθου στο 31’ να εξασφαλίσουν από νωρίς τους τρεις βαθμούς για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Από εκεί και έπειτα οι Θεσσαλονικείς έκαναν συντήρηση δυνάμεων και απλά δέχτηκαν ένα γκολ στο 75’.

Μετά και το 3-0 με αντίπαλο τον Βόλο την προηγούμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή και στο +1 από τον Ολυμπιακό. Το 2/2 Ημίχρονο/ Τελικό προσφέρεται σε απόδοση 1.67 στη Novibet.

Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στη συνέχεια τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα για το Europa League ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Να μπουν τώρα πάνω από 2.5 Γκολ στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 1.62 στη Novibet.

Λίγο αργότερα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση μπορεί να πήρε τη νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ηλιούπολη την Τετάρτη για το Κύπελλο αλλά χρειάστηκε ένα γκολ του Καλοσκάμη στο 90+6’.

Το σύνολο του Νίκολιτς προβλημάτισε με την απόδοση του, με τον Σέρβο τεχνικό να χρησιμοποιεί ένα μείγμα βασικών και αναπληρωματικών.

Είχε άλλωστε προηγηθεί η εκτός έδρας ήττα (2-0) από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και έτσι οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν απαντήσεις απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου. Στη συνέχεια ακολουθεί το εντός έδρας ματς με την πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, Σάμροκ Ρόβερς, για το Conference League.

Στην αντίπερα όχθη ο Παναιτωλικός έδειξε την ανωτερότητα του στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ελλάς Σύρου της οποίας επικράτησε με 4-1. Πέτυχε έτσι την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο ελπίζοντας πλέον σε πρόκριση.

Ο Γιάννης Αναστασίου μετράει δύο νίκες και μία ισοπαλία μετά την επιστροφή του στην ομάδα, με τον Τίτορμο να έχει φτάσει τους 8 βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Ο Παναιτωλικός έχει σκοράρει στα τρία τελευταία του παιχνίδια και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στη Νέα Φιλαδέλφεια προσφέρεται σε απόδοση 2.60 στη Novibet.

Η ΑΕΚ είναι το φαβορί της αναμέτρησης και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα αλλά και τις εμφανίσεις. Να σημειωθούν πάνω από 2.5 Γκολ στην αναμέτρηση βρίσκεται στο 1.69 σε απόδοση στη Novibet.

