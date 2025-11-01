Συντετριμμένος ο Άαρον Ράμσεϊ, αποφάσισε να τερματίσει πρόωρα τη συνεργασία του με την Πούμας και να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την εξαφάνιση του σκύλου του στο Μεξικό.

Σύντομη αποδείχθηκε η παρουσία του Άααρον Ράμσεϊ στο Μεξικό... Μόλις μερικούς μήνες μετά την μεταγραφή του από την Κάρντιφ στην Πούμας, ο Ουαλός μεσοεπιθετικός αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία του με τον μεξικάνικο σύλλογο και να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της εξαφάνισης του σκύλου του!

Εδώ και αρκετές ημέρες δημοσιεύματα από το Μεξικό είχαν φέρει στην επιφάνεια της τάσεις φυγής του Ράμσεϊ μετά την εξαφάνιση του τετράποδου φίλου του στην περιοχή Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε στο Μεξικό, με τον πρώην μέσο της Άρσεναλ να επιβεβαιώνει τη σχετική φημολογία και να αποχωρεί πρόωρα από το κλαμπ.

Ο ίδιος με την σύζυγό του, Κόλιν, εμφανίζονται συντετριμμένοι από την απώλεια του 10χρονου beagle τους κι αποφάσισαν να αλλάξουν άμεσα περιβάλλον, ενώ προσφέρουν αμοιβή της τάξεως των 18 χιλιάδων λιρών για την εύρεση του σκύλου τους.

Το τελευταίο διάστημα ο Ράμσεϊ απείχε από τις προπονήσεις της Πούμας μετά και τον τραυματισμό που αποκόμισε στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο οποίος συνέπεσε χρονικά με την εξαφάνιση του σκύλου του που αγνοείται εδώ και τρεις εβδομάδες.