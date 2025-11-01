Μπόρζες για Ιωαννίδη: «Προσθέτει βάθος στην επίθεση, είναι ένας παίκτης που βάζει καθοριστικά γκολ»

Ο Ρουί Μπόρζες μίλησε για το πώς η είσοδος του Φώτη Ιωαννίδη στο ματς με την Αλβέρκα επηρέασε τη Σπόρτινγκ.

Η Σπόρτινγκ συνέχισε με νίκη την πορεία της στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, επικρατώντας 2-0 της Αλβέρκα στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», σε ένα ματς όπου πρωταγωνίστησε ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Έλληνας στράικερ, που μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, σκόραρε το γκολ της νίκης κι απέδειξε για άλλη μία φορά πως προσαρμόζεται ταχύτατα στη νέα του ομάδα.

Ο κόουτς Ρουί Μπορζές στη συνέντευξη Τύπου δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την απόδοση του άλλοτε άσου του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμβολής του στη ροή του παιχνιδιού:

«Μπορούμε να πούμε πως είχε άμεσο αντίκτυπο ερχόμενος από τον πάγκο, γιατί ο Φώτης τελικά ήταν αυτός που σκόραρε. Είναι διαφορετικός από τον Σουάρες, προσθέτει μεγαλύτερο βάθος στην επίθεση, είναι επικίνδυνος στις στατικές φάσεις, αν κι ένιωσα ότι ήταν λίγο κουρασμένος από την Τρίτη. Όμως αντέδρασε. Βάζει γκολ, είναι παίκτης που πετυχαίνει καθοριστικά τέρματα και αυτό το έκανε ξανά σήμερα».

Ο 25χρονος φορ μετρά ήδη τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε 11 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, σε όλες τις διοργανώσεις.