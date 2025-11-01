Η παγίδα στο Φάληρο και ο Σφιντέρσκι που δεν μπορεί κανείς να σταματήσει!

Η 9η αγωνιστική της Super League ανοίγει την αυλαία της το Σάββατο και στο πρόγραμμα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας (18:00) ο Βόλος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν με 12 πόντους.

Οι Θεσσαλοί προέρχονται από μία βαριά ήττα (5-0) από τον Ολυμπιακό την Τετάρτη για το Κύπελλο. Ο Χουάν Φεράντο επέλεξε μία ομάδα με αρκετές αλλαγές και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να κοντράρει τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα (3-0) στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, σε μία σεζόν που έχει ξεκινήσει πάντως αρκετά καλά για τον ίδιο.

Στην αντίπερα όχθη ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο και πήρε τη νίκη με 2-1. Βρέθηκε πίσω στο 36’ αλλά στην επανάληψη έφτασε σ την ανατροπή με τους Πάντοβιτς (50’) και Μλαντένοβιτς (67’) και έκανε το 2 στα 2 στη διοργάνωση.

Τώρα πηγαίνει στον Βόλο έχοντας στο πλευρό του 7.000 οπαδούς τους και ψάχνοντας τη 2η σερί νίκη του στη Super League. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.57 στη Novibet.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Έχει βρει δίχτυα σε τρία σερί ματς και το να σκοράρει και στον Βόλο βρίσκεται σε απόδοση 2.40 στη Novibet.

Λίγο αργότερα (20:00) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γεώργιος Καραϊσκακης τον Άρη.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μία εμφατική νίκη με 5-0 απέναντι στον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας. Ο Μπιανκόν πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του δύο γκολ σε μία αναμέτρηση, ενώ ο Γιάρεμτσουκ σημείωσε ένα από τα ωραιότερα τέρματα της ποδοσφαιρικής του πορείας.

Ο Μεντιλίμπαρ ξεκούρασε αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές ενόψει και της δύσκολης συνέχειας. Την Τρίτη (4/11) ακολουθεί μία σπουδαία εντός έδρας αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για το Champions League.

O Άρης επικράτησε με 3-1 του Αιγάλεω στην Καρδίτσα, φτάνοντας έτσι στην 3η του σερί νίκη στο Κύπελλο. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έδειχνε να δυσκολεύεται καθώς προηγήθηκε με τον Ρόουζ στο 29’ αλλά δέχτηκε την ισοφάριση στο 54’.

Αντέδρασε άμεσα βέβαια καθώς στο 59’ ο Σούντμπεργκ έκανε το 2-1 και στις καθυστερήσεις ο Μορόν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν έτσι μετά από τέσσερα σερί παιχνίδια και θέλουν να δώσου συνέχεια. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι σε απόδοση 2.35 στη Novibet.

Ο Γιουσούφ Ελ Κααμπί πήρε ανάσες μεσοβδόμαδα και θα αποτελέσει και πάλι την «αιχμή του δόρατος» για τον Ολυμπιακό. Το να σκοράρει ο Μαροκινός επιθετικός προσφέρεται σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

