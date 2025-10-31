Ο Ζεράρ Πικέ οργανώσε το Kings League, ένα μίνι πρωτάθλημα 7 Χ 7 και ο Μαρσέλο ο οποίος συμμετέχει στα 37 του χρόνια, εντυπωσιάζει το κοινό με τα κόλπα του.

Τα φώτα... έπεσαν πάνω στον Μαρσέλο στο Kings League, ένα μίνι πρωτάθλημα που διοργάνωσε ο Ζεράρ Πικέ και συμμετέχει ο Βραζιλιάνος. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αποσύρθηκε από τον επαγγελματικό χώρο του ποδοσφαίρου, όμως όχι μόνο δεν σταματά να παίζει αλλά εντυπωσιάζει με την μπάλα στα πόδια στα 37 του χρόνια.

Ο άλλοτε μπακ των Μαδριλένων δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί ξανά στο γήπεδο και το τουρνουά 7χ7 του πρώην αντιπάλου του στη La Liga, του έδωσε αυτήν την ευκαιρία.

Ο Μαρσέλο με μια «μαγική» ντρίμπλα χάρισε ένα όμορφο στιγμιότυπο στο κοινό καθώς έκανε τον αντίπαλο του να... τον ψάχνει. Το τουρνουά μεταδίδεται μέσω live streaming και φυσικά το στιγμιότυπο αυτό έκανε τον γύρω του διαδικτύου.