Η μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Άντερσεν στον τελικό του κυπριακού Σούπερ Καπ! (vid)

Ο Άντερσον Σίλβα έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για τη Πάφο στον τελικό του κυπριακού Σούπερ Καπ εναντίον της ΑΕΚ Λάρνακας.

Η Πάφος αγωνίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) στον τελικό του Σούπερ Καπ εναντίον της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λευκωσία. Οι πρωταθλητές Κύπρου άνοιξαν το σκορ μολις στο 19ο λεπτό όταν από πάσα του Ντράγκομιρ ο Κίνα πέτυχε από κοντα το 1-0. Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε επτά λεπτά αργότερα, στο 27’, όταν μετά από εξαιρετική σέντρα του Σοάρες, ο Ανγκιέλσκι με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές του στη κανονική διάρκεια του αγώνα με το ματς να πηγαίνει στα πέναλτι, εκεί όπου το σύνολο του Ιμανόλ Ιντιάκεθ επικράτησε με 5-4.

Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Πάφο όμως, δεν ήρθε στα πέναλτι με την άστοχη εκτέλεση του Πέπε να της στοιχίζει το τρόπαιο, αλλά στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης και το εξ επαφής σουτ σε κενή εστία στο οποίο αστόχησε ο Άντερσον Σίλβα.

Ο πορτογάλος επιθετικός έλαβε τη μπάλα μετά από μπαλιά ακριβείας του Πέπε, αλλά δε κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος τερματοφύλακας βρισκόταν εκτός τέρματος.